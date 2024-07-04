В кинотеатре «Иллюзион» стартовали дни вьетнамского кино

Показы лучших вьетнамских картин последних лет бесплатно пройдут в кинотеатре "Иллюзион" и Музее кино на ВДНХ, торжественной открытие программы прошло в столичном кинотеатре "Иллюзион" с участием министра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг, передает корреспондент ТАСС.

© кадр из фильма

События пройдут с 3 по 5 июля в Москве в рамках Дней вьетнамской культуры в России, приуроченных к празднованию 30-летия со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. В программу вошли пять фильмов, в том числе мелодрамы "Мечтательные глаза" и "Цветы вереска", военная драма "Персики, фо и фортепиано", биографическая музыкальная драма "Ты и Трин" и мистический триллер "Легенда о Куан Тиен". Ленты будут демонстрироваться на вьетнамском языке с русскими субтитрами.

Открылся фестиваль показом мелодрамы "Мечтательные глаза" (Mat biec, 2019) режиссера Виктора Ву получила главную награду 22-го Вьетнамского кинофестиваля - "Золотой лотос" в категории "Лучший художественный фильм". Фильм создан на основе одноименного романа Нгуен Нят Аня и выдвигался на премию "Оскар-2021" от Вьетнама в категории "Иностранный фильм". В мелодраме рассказывается история любви юноши Нгана к девушке Ха Лан, с которой он дружил с детства, но судьба приготовила им много испытаний.

В военной драме "Персики, фо и фортепиано"(Dao, pho va piano, 2024) режиссера Пхи ТьенСона сюжет разворачивается на фоне событий конца 1946 - начала 1947 года: борьбы за национальное освобождение и войны Сопротивления вьетнамского народа против французского колониализма. Картина была удостоена приза "Серебряный лотос" 23-го Вьетнамского кинофестиваля.