Расписание выхода аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
3 июля вышел первый эпизод романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Шоу рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.
В первый сезон аниме войдёт девять эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю. Премьера финала состоится 28 августа.
Расписание выхода аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
- 1-я серия — 3 июля
- 2-я серия — 10 июля
- 3-я серия — 17 июля
- 4-я серия — 24 июля
- 5-я серия — 31 июля
- 6-я серия — 7 августа
- 7-я серия — 14 августа
- 8-я серия — 21 августа
- 9-я серия — 28 августа