Опубликован трейлер «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» в стиле 1980-х

В честь премьеры комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» компания Netflix представила трейлер фильма в стиле 1980-х.

© Кадр из фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули"

Мировая премьера киноленты состоялась сегодня. Главные роли в ней исполнили Эдди Мерфи и Джадж Райнхолд. Компанию на экране им составили Кевин Бейкон, Джозеф Гордон-Левитт и Джон Эштон.

Фильм Стивена Спилберга 1993 года назван «лучшим летним блокбастером всех времен»

Сюжет следующий: Аксель Фоули возвращается в Беверли-Хиллз после смерти закадычного друга и берется за расследование коррупции в управлении полиции.

Продюсировали фильм Джерри Брукхаймер, Эдди Мерфи и Чад Оман. За сценарий отвечали Том Гормикэн, Кевин Эттен и Уилл Билл.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что забытый фильм с Джей Ло вновь набирает популярность.