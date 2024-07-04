Опубликован трейлер «Пальмы 2»

Опубликован трейлер фильма «Пальма 2», который продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.

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Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

Виктор Добронравов, исполнитель роли Вячеслава Лазарева, рассказал: