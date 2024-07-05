Продолжение «Элен и ребята» показали в России. Но никто не понял, что это другой сериал

Те, кто в середине 1990-х смотрел сериал «Элен и ребята», могли заметить, что в нем что-то изменилось. Совсем немногое, почти неуловимое. На самом деле это был уже другой сериал, который в оригинале называется «Грезы любви», но канал ОРТ решил показывать его под старым названием.

© Кадр из трейлера сериала "Элен и ребята"

Эта вторая статья из шести, посвященная данной телевселенной. Разбираем, что было во втором сериале – «Грезы любви».

Как бы перезапуск

На родине во Франции рейтинги «Элен и ребята» были высокими, но под конец стал очевиден нисходящий тренд. Ситком регулярно подвергался критике. И было за что:

Нереалистичная жизнь студентов. Полное отсутствие лекций и каких-либо домашних заданий;

Плохая актерская игра. Если бы сериал выходил сейчас, наверняка он был бы растянут на мемы;

Однотипные локации: Две комнаты в общежитии – мужская и женская, гараж для репетиций, кафе, спортзал, фойе университета. Часто действие целой серии могло ограничиваться двумя-тремя местами.

Надо было исправлять ситуацию. Продюсеры решили мягко перезапустить шоу и на свет появились «Грезы любви». Это одновременно и продолжение, и переосмысление, вышедшее всего лишь через три месяца после первого сериала.

Вступительная заставка стала другой, но совершенно не намекала на то, что внутри будут какие-то радикальные изменения.

На российской первой кнопке не заметили принципиальной разницы и не стали менять название, оставив «Элен и ребята». Те, кто принимали решение, подумали, что зрители не заметят подвоха и оказались правы.

До «Дома-2» были «Грезы любви»

Все знакомые действующие лица переехали из общежитий в один большой дом, где начали строить отношения и быт под одной крышей. Ничего не напоминает? Кажется, что концепция «Дома-2» была списана именно отсюда.

Темы стали немного серьезнее, поступки чуть взрослее, актерская игра капельку лучше (хотя все равно очень плохая). Репетиции группы теперь проходят в новом гараже и в целом появилось несколько новых локаций.

Интересно, что для обновленного сериала рассматривались разные названия: «Друзья Элен», «Дом Элен», «Элен, грезы любви». Но вспоминая с какой легкостью актеры уходили, продюсеры решили отказаться от имени в названии. Было бы странно смотреть «Дом Элен» без самой Элен.

А именно так и получилось бы!

Элен ушла, остались ребята

Ведь уже после 15-й серии по сюжету Элен вместе с отцом уезжает в Австралию, ухаживать за заболевшей бабушкой.

Николя проводил любимую и искренне печалился от расставания. Он написал ей песню и накопил денег, чтобы отправиться к ней на другой континент. Но неожиданно получил письмо, в котором Элен говорит, что нашла другого. Это была не шутка и не какой-то хитрый ход. Действительно, за кадром у Элен был кто-то другой.

На самом деле актриса Элен Ролле в реальной жизни еще и певица. Она отправлялась в тур с концертами и не могла дальше сниматься. Как только тур закончился, она вернулась в сериал, а ее героиня вскоре снова сошлась с Николя – он ее простил.

Но наблюдать за главной парой сериала получилось недолго. Когда «Грезы любви» чуть прошли экватор, актеры Патрик Пьюдеба (Николя) и Элен Ролле (Элен) поняли, что уже давно топчутся на месте, никак не развиваются и хотят покинуть шоу. Решение было простым, последовательным и даже элегантно обставленным: бабушка Элен снова стала плохо себя чувствовать. Элен снова отправляется к ней, но на этот раз в сопровождении Николя.

Вторая половина сериала прошла уже без них.

Окончательный разрыв классической пары

Еще через какое-то время из сериала ушел Себастьен. По сюжету он встретил девушку Алину, которую сам же сбил на мотоцикле и в которую безумно влюбился.

На данном этапе Жозе был лучшим другом Себастьена и всеми силами пытался сохранить его отношения с Лали, читая нотации о том, как плохо изменять. Да так переусердствовал, что переспал с Алиной.

«Да не знаю я зачем. Это произошло случайно. Она грустила. Мне было плохо. Мы были в гараже. Потом она начала плакать. Я обнял ее и… Я жалею об этом. Но это не в счет, это случайность». (с) Жозе, который в этот момент встречался с Бенедикт.



Себастьен понял, что чувства к новой девушке сильнее всего вокруг, собрался с силами, бросил Лали, ушел из группы и уехал с новой возлюбленной.

За кадром актер Себастьен Куриво (Себастьен) и актриса Вирджиния Карен (Алина) перешли в другой сериал и создали семью в реальной жизни. Это вторая пара после Кати и Этьена, у которых таким образом сложилась судьба.

Неожиданно сменила имя

В середине «Элен и ребята» в комнату к девочкам поселилась Аделина (двоюродная сестра Кристиана). У нее был недолгий роман с Жозе, после которого она стала постоянной участницей сериалов. С ней связаны два события, которые погрузили зрителей в недоумение.

Если у кого-то были пропуски каких-то серий, то возвращаясь к просмотру можно было видеть ту же самую героиню, которую все почему-то называют Мануэлой.

«Подождите…», – думает зритель. «Тут что-то не так. Это сестра-двойняшка? Потеря памяти? Ошибка сценариста?».

А объяснение такое: Аделине предложили поработать моделью, но для этого нужно было взять «модельное» имя. Она выбрала имя Мануэла. И теперь просила всех вокруг так ее называть.

Цензура

На исходе сериала три серии не добрались до эфира. В них развивался сюжет с изнасилованием Мануэлы. Трое парней, прикинувшись, что хотят ее подвезти, надругались над девушкой в машине. В итоге Лали их вычисляет, заманивает в ловушку, достает пистолет и заставляет во всем признаться.

Рисковый шаг, с учетом того, что оружие было ненастоящим.

В других странах без особых проблем все показали, но французские зрители увидели эти эпизоды только после релиза на DVD.

А вот огнестрельное ранение Николя никого не смутило.

Два вооруженных отморозка ворвались в дом и выстрелили в его обитателя. Рана оказалась не серьезной.

Топтание на месте

«Грезы любви» получились сомнительным переосмыслением. Часть локаций осталась прежней, а новые выглядели практически как старые. Не все зрители поняли, что смотрят что-то новое.

Каких-то экстраординарных событий не происходило. Герои все так же расставались и сходились. БОльшая часть сентиментальных похождений связана с новыми персонажами. Рассказывать о них нет никакого смысла, потому что от этого вскипит мозг, и все они постепенно отвалятся от основной команды.

Отметить можно только Джимми.

Он стал вторым гитаристом в группе и начал жить с новыми друзьями под одной крышей. Это единственный новый герой, который закрепился в основном составе и до сих пор продолжает играть в «Тайнах любви» – четвертом сериале цикла. В следующем сериале ему предстоит отбиваться от домогательств шикарной девушки и он с ней переспит, лишь бы она отстала. А она не отстала 🤣.

На момент окончания шоу из классических пар в отношениях остаются Жозе – Бенедикт, и где-то за кадром вроде как существуют Элен – Николя. В последней серии вышеупомянутый Джимми выигрывает в лотерею поездку на остров. Это мостик к следующему сериалу – «Каникулы любви», ставший настоящей перезагрузкой, в которой произойдут действительно фундаментальные изменения.