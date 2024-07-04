Что известно о втором сезоне турецкого сериала «Дикий»

Турецкий сериал Дикий», покоривший сердца российских зрителей, официально продлили на второй сезон. Премьера новых серий запланирована на 2024 год, однако на данный момент информации о картине мало. «Лента.ру» предлагает вспомнить, как начиналась эта история, и делится некоторыми подробностями о продолжении.

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Сериал «Дикий»: главное

Оригинальное название: Yabani Год выхода: 2023 Премьера первого сезона в России: 12 сентября 2023 года Страна: Турция Жанр: драма, мелодрама Режиссеры: Чагатай Тосун, Филиз Адигузел Сценаристы: Али Эрдживан, Серап Газель Продюсеры: Фатих Аксой, Мехмет Игит Алп Композиторы: Метин Аригюль, Эндер Гюндюзлю В ролях: Халит Озгюр Сари, Симай Барлас, Долунай Сойсерт, Юрдаэр Окур, Бертан Асллани, Шебнем Хассанисоуги, Рожбин Эрден, Сезер Арычай, Серай Озкан Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 Рейтинг IMDb: 7,0

Дата выхода второго сезона

Изначально создатели «Дикого» хотели закрыть проект, потому что в Турции его рейтинги были не слишком высокими. Однако заграничная аудитория приняла сериал тепло (к тому же благодаря высоким продажам прокатных лицензий у команды «Дикого» появился дополнительный источник финансирования).

Сейчас, по словам продюсера Фатиха Аксоя, съемки второго сезона в полном разгаре, а премьера в Турции запланирована на осень 2024 года. В России, предположительно, сериал выйдет примерно на неделю позже. Дата выхода серий станет известна ближе к премьере.

Сюжет

Сюжет первого сезона

До четырех лет Али жил в богатой семье, но однажды его похитили. Подростком ему пришлось работать на банду преступников, которая держала его при себе, однако юноше удалось сбежать. Он взял себе другое имя, Яман, и вместе с тремя друзьями оказался на улицах Стамбула, пытаясь выбиться в люди и зажить нормальной жизнью. Яман пережил много невзгод и трудностей, но ему удалось сохранить доброе сердце и чистую душу и не поддаться на уловки судьбы.

Однажды Яман встречает Рую — красивую девушку из богатого района. У ее друга передозировка, и она обращается к Яману за помощью. Он отвозит парня к одному из лучших врачей в городе, но оказывается, что это его мать, которая не знает о проблемах сына с наркотиками. Взбешенный друг Руи избивает друга Ямана за то, что они подставили его перед матерью, и Яман идет к нему домой, чтобы отомстить. Однако попав в дом юноши, он вдруг понимает, что попал в дом своей настоящей семьи, а друг Руи — это его родной брат.

Яман-Али мечтал о воссоединении с семьей всю свою жизнь, однако когда ему действительно выпадает такой шанс, быстро изменить свои привычки совсем не получается. Его сердце уже принадлежит улице и его друзьям, а у зажиточных людей свои правила и порядки. Кроме того, Яман понимает, что влюбляется в Рую, но в нее также влюблен его недавно обретенный брат. Большую часть первого сезона главный герой пытается найти баланс между обеими сторонами своей личности, а также решает криминальные проблемы, в которые оказывается втянут.

Сюжет второго сезона

Детали второго сезона пока не раскрываются, однако продюсеры намекнули, что режиссер Тосун Чогатай работает над новой сюжетной линией. Учитывая, как сильно первый сезон держит зрителей в напряжении, надеемся, что продолжение будет таким же насыщенным на события и сюжетные повороты.

Актеры и роли

Во втором сезоне к своим ролям вернутся главные звезды сериала, включая Халита Озгюра Сари («Для моей семьи»), Долунай Сойсерт («Еще один шанс», «Крылья любви»), Симай Барлас («Омер»), Бертана Аслани («Все о браке») и Юрдаера Окура («Семейные тайны»).

Основные персонажи сериала

Халит Озгюр Сари — Яман (Али) Сойсалан, сын Неслихан, похищенный в детстве. Главный герой. Симай Барлас — Руя, дочь Метина и Шебнем, подруга Алаза. Бертан Асслани — Алаз Сойласан, родной брат Ямана, давно влюбленный в Рую. Долунай Сойсерт — Неслихан Сойласан, врач больницы Сойсалан, мать Алаза и Ямана. Юрдаер Окур — Серхан Сойласан, бывший муж Неслихан, отец Алаза и Ямана, директор больницы Сойласан. Рожбин Эрден — Аси, ближайшая подруга Ямана, девушка Алаза.

Также появилась информация, что во втором сезоне к касту присоединится актриса Гизем Севим («Идеальное совпадение», «Сапфир»). Вероятно, она сыграет новый любовный интерес Алаза или Ямана.

Другие сериалы режиссера Чагатая Тосуна, которые стоит посмотреть

«Точка отсчета» (Sifirinci Gün)

Год выхода: 2022 Страна: Турция Жанр: боевик Режиссеры: Сюлейман Мерт Оздемир, Чагатай Тосун, Филиз Адигузел Сценаристы: Атасай Коч, Арзу Бичакчи В ролях: Энгин Озтюрк, Берк Джанкат, Айбюке Пусат, Дамла Джолбай, Сарп Аккая, Йигит Озшенер,Угур Узунел

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«Одинокий волк» (Yalniz Kurt)

Год выхода: 2022 Страна: Турция Жанр: боевик, драма, мелодрама Режиссеры: Чагатай Тосун, Юсуф Омер Синав Сценаристы: Элпер Эрзе, Мурат Коца В ролях: Хасан Денизьяран, Джихан Юналь, Мурат Ан, Полат Билгин, Кюршат Алныачык, Хильми Озчелик, Дамла Джолбай

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«Великолепная двойка» (Muhtesem Ikili)

Год выхода: 2018 Страна: Турция Жанр: боевик, криминал Режиссеры: Чагатай Тосун, Барис Эрджетин Сценаристы: Башар Башаран, Эмре Оздюр В ролях: Ибрагим Челиккол, Керем Бюрсин, Озге Гюрель, Ойкю Караель, Энгин Шенкан, Зафер Алгёз, Сабахаттин Якут

Захватывающая криминальная история с Керемом Бюрсином (тем самым Серканом Болатом) в главной роли. Вместе с Ибрагимом Челикколом они играют двух комиссаров полиции, которые терпеть не могут друг друга, но обожают свою работу. Однажды им приходится объединить усилия, чтобы поймать опасную международную банду — и желательно не уничтожить при этом друг друга.