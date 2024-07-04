Бикини Леи из «Звездных войн» выставили на аукцион за 30 000 долларов

У поклонников «Звездных войн» и коллекционеров появилась редкая возможность: на торги выставили культовое бикини принцессы Леи из фильма «Возвращение джедая». Легендарный костюм, который носила Кэрри Фишер, выставлен на Heritage Auctions со стартовой ставкой в 30 000 долларов.

© Ferra.ru

Созданный Ричардом Миллером и Нило Родис-Хамеро, костюм включает в себя бюстгальтер бикини, пластины бикини спереди и сзади, кольца на бедрах, нарукавники и браслет. Примечательно, что бюстгальтер — это ранняя версия, сделанная из жесткой смолы, со следами ремонта на съемочной площадке для повышения удобства Фишер.

© Heritage Auctions/SWNS

Хотя текстильные детали и парик, которые тоже включили в лот, воссоздали заново, историческое значение оригинальных предметов невозможно переоценить.

У заинтересованных есть время до 25 июля, чтобы принять участие в аукционе.