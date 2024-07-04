Кончаловский надеется зимой приступить к постановке "Макбета" Шекспира

Режиссер Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС сообщил, что надеется зимой 2025 года приступить к работе над спектаклем "Макбет" по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира.

Трагедия, которая будет представлена на сцене Театра имени Моссовета, станет второй частью задуманной режиссером "шекспировской трилогии", состоящей также из комедии "Укрощение строптивой" и фантазии "Буря".

"Сейчас в замысле сделать трилогию Шекспира. Надеюсь, что зимой я сделаю "Макбет", а затем и "Бурю". Тогда получится трилогия - комедия, трагедия, фантазия", - сказал режиссер.



Премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Кончаловского состоялась в Театре Моссовета в апреле 2022 года и стала первой частью задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Режиссер отмечал, что в постановке хотел воссоздать итальянскую эстетику 1920-1930-х годов. Роль Катарины в постановке Моссовета играет заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. Актер Алексей Розин исполняет Петручио, жениха Катарины.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков". Среди его лент последних лет - "Грех" и "Дорогие товарищи!". На начало 2025 года запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского "Хроники русской революции". Ставил спектакли в России и на Западе.