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Кончаловский надеется зимой приступить к постановке "Макбета" Шекспира

Режиссер Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС сообщил, что надеется зимой 2025 года приступить к работе над спектаклем "Макбет" по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира.

Кончаловский надеется зимой приступить к постановке «Макбета» Шекспира
© РИА Новости

Трагедия, которая будет представлена на сцене Театра имени Моссовета, станет второй частью задуманной режиссером "шекспировской трилогии", состоящей также из комедии "Укрощение строптивой" и фантазии "Буря".

"Сейчас в замысле сделать трилогию Шекспира. Надеюсь, что зимой я сделаю "Макбет", а затем и "Бурю". Тогда получится трилогия - комедия, трагедия, фантазия", - сказал режиссер.

Премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Кончаловского состоялась в Театре Моссовета в апреле 2022 года и стала первой частью задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Режиссер отмечал, что в постановке хотел воссоздать итальянскую эстетику 1920-1930-х годов. Роль Катарины в постановке Моссовета играет заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. Актер Алексей Розин исполняет Петручио, жениха Катарины.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков". Среди его лент последних лет - "Грех" и "Дорогие товарищи!". На начало 2025 года запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского "Хроники русской революции". Ставил спектакли в России и на Западе.

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