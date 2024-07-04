Якутская картина обошла фильмы из США и Великобритании на ЯМКФ-2024

Фильм режиссёра Михаила Лукачевского получил гран-при ЯМКФ-2024. В основной конкурс попали девять картин из разных стран.

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В Якутске завершился VII международный кинофестиваль. За главный приз боролись девять картин из России, Китая, Сербии, Монголии, Казахстана, США и Великобритании. Жюри назвали лучшей фильм «Там, где танцуют стерхи» («Кыталыктаах кырдалым») режиссёра Михаила Лукачевского, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

По сюжету, восьмилетний мальчик по имени Ваня переживает трагедию – его мама ушла из жизни. Но ребёнок не верит в то, что её больше нет и мечтает увидеть стаю стерхов. Ребенок думает, что его мать жива, просто превратилась в удивительно красивую птицу.

Прикоснуться к феномену якутского кино могут хабаровчане. Картину покажут сегодня, 4 июля в кинотеатре "Премьер ". Начало в 19:00. В холле будет работать фотовыставка, посвящённая фильму.