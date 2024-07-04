Что посмотреть всей семьей: топ-5 фильмов о находчивых детях

Наступило лето – пора, когда все дети отдыхают, развлекаются, гуляют, а родители могут проводить больше времени с ними. Один из видов совместного отдыха – просмотр семейного фильма. Но какую кинокартину выбрать, чтобы всем было интересно и увлекательно? Фильмы о находчивых и смелых детях всегда привлекают внимание зрителей всех возрастов. Они не только развлекают, но и вдохновляют, показывая, как маленькие герои способны преодолевать большие трудности. Сегодня мы составили подборку 5 увлекательных кинокартин, в которых дети проявляют невероятную смекалку и находчивость. Например, уже 11 июля вы сможете посмотреть комедию с участием блогеров Миланы Хаметовой и DAVA «Не одна дома».

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Не одна дома (2024)

Фильм, который точно понравится всей семье. Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся одна дома. Родители вызвали няню для дочки, которую нашли через известный онлайн-сервис. Внезапно оказывается, что няня подготовила хитрый план, но Маша, догадавшись об этом, решила проучить преступницу, чтобы предотвратить её коварный замысел. Получится ли у школьницы противостоять подлой няне? Узнаем уже совсем скоро!

Рождественское ограбление (2018)

Семейный фильм о девятилетней девочке, которой пришлось спасать своего друга. Иззи – школьница, которую родители постоянно забывают забрать из школы из-за сложной работы. В один учебный предрождественский день девочка остаётся в школе одна. Вдобавок к сильной буре в школу пробираются грабители и берут в заложники друга Иззи – пожилого уборщика Рея. Теперь только от школьницы зависит спасение Рея и всей школы.

Дети шпионов (2001)

Увлекательная история, заставляющая задуматься о силе командной работы. Два спецагента Грегорио и Ингрид Кортес полюбили друг друга. Вскоре у них родилось двое детей – Кармен и Джуни. Озорные секретные агенты, оставшись одни, вынуждены спасать мир от безумного злодея, используя для этого массу потрясающих шпионских гаджетов и собственную смекалку.

Особняк с привидениями (2003)

Фильм, который учит справляться с трудностями и отстаивать своё место. Супруги Эверсы — два очень занятых риэлтора. В годовщину собственной свадьбы они вместе с детьми приезжают посмотреть старинное поместье, но никто не догадывался, что оно уже занято призраками. Семье необходимо противостоять нечистой силе. Дети Эверсов проявляют невероятную находчивость в борьбе с привидениями.

Младенец на прогулке (1994)

Приключенческая комедия, главным героем которой является девятимесячный малыш Бинк. Тройка бандитов решается на похищение маленького мальчика, но он сбегает от них и передвигается по городу, параллельно создавая проблемы банде. Скоро они поймут, почему не стоило связываться с малышом Бинком.