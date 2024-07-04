Топ-10 лучших корейских дорам с высоким рейтингом

Что такое дорама и в чем секрет ее популярности

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Дорамой в русскоязычном сегменте принято обозначать южнокорейские сериалы, хотя изначально это японское слово относилось к любым сериалам азиатского производства. В англоязычной среде дорамы получили название k-drama (по аналогии с k-pop).

Сегодня дорамы не просто популярны во всем мире, а представляют собой буквально культурный феномен. При этом секрет их успеха весьма прост - привлекательные персонажи, захватывающий сюжет, сочетание жанров, саундтрек. Еще одна особенность корейских сериалов - эротические сцены, а точнее их отсутствие. Дорамы транслируют ценности восточных культур, поэтому поцелуй влюбленных - это часто самое откровенное, что могут увидеть зрители. При этом большое внимание уделяется ценностям семьи, дружбы, любви, благородства и гуманности, что находит отклик в сердцах людей разных возрастов и национальностей.

Канон корейских дорам - 16 серий (от этого правила отходят редко). В отличие от бразильских, турецких или некоторых англоязычных сериалов, они не растягиваются надолго, а зрители не успевают потерять интерес. Создатели вмещают в 1 сезон дорамы множество сюжетных поворотов, что позволяет раскрыть историю, не теряя динамики.

Рейтинг "РГ": топ-10 лучших дорам

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших корейских дорам на любой вкус и жанр - романтические, исторические и фэнтези.

Истинная красота

Мелодрама, комедия, 2020-2021 гг.

1 сезон, 16 серий

Режиссер - Ким Сан Хёп

В ролях - Мун Га Ён, Чха Ын У, Хван Ин Ёп, Пак Ю На, Лим Сэ Ми.

Главная героиня - 18-летняя Чжу Ген - подвергается насмешкам из-за своей внешности. Стремясь быть красивой, она изучает искусство макияжа и вскоре становится заметной и привлекательной для многих сверстников. За ней начинают ухаживать сразу два популярных парня, с каждым из которых у героини развиваются непростые отношения. При этом внешняя красота и внимание не избавляют Чжу Ген от неуверенности в себе, к тому же девушка постоянно боится, что кто-то раскроет ее секрет.

В основе сюжета - история любви, красиво поданная с нужным составом драмы и комедии. Однако "Истинная красота" не только развлекает, сериал исследует также и другие важные темы - самопринятие, внутренняя красота, дружба, семейные отношения, проблема буллинга.

Мерцающий арбуз / Искрящийся арбуз

Мелодрама, музыка, фэнтези, 2023

1 сезон, 16 серий

Режиссер - Сон Джон Хён.

В ролях - Рё Ун, Чхве Хён Ук, Соль Ин А, Щин Ын Су, Ким Джу Рён, Ли Сок Хён, Пак Хо Сан.

Этот сериал о мальчике-подростке по имени Ын Гёль, который является единственным слышащим человеком в семье глухих. Героя мучают противоречия - у него есть явный музыкальный талант и огромное желание играть на гитаре, однако отец против. Всему виной ситуация из прошлого, когда Ын Гёль, оставшийся присматривать за младшим братом, сбежал на урок музыки, а в доме начался пожар, который чудом не привел к трагедии.

После одной из ссор с отцом Ын Гёль переносится в прошлое и оказывается в 1995 году. Там он знакомится со своими молодыми родителями, узнает необычные факты об их юности. Вместе с новыми знакомыми герой создает музыкальную группу Watermelon Sugar.

"Искрящийся арбуз" - проводник в эпоху музыки 90-х, но не только. Атмосферная музыкальная дорама раскрывает такие сложные темы, как инвалидность, проблемы отцов и детей, объединяющая роль искусства и многие другие.

Потомки солнца

Мелодрама, боевик, драма, 2016 год

1 сезон, 16 серий

Режиссеры - Ли Ын Бок, Пэк Сан Хун, Ю Джон Сон.

В ролях - Сон Джун Ги, Сон Хе Гё, Чин Гу, Ким Джи Вон, Кан Щин Иль, Ким Бён Чхоль.

Дорама "Потомки солнца" рассказывает историю любви людей двух противоположностей, происходящую на фоне военного конфликта в вымышленном государстве Урук. Военнослужащий южнокорейской армии Ю Щи Джин встречает девушку Кан Мо Ён в больнице, где она работает хирургом. Молодые люди влюбляются буквально с первого взгляда, но отношениям постоянно мешает работа. Очень скоро героиня осознает, что ее возлюбленный по своей профессии вынужден убивать ради миротворческих целей, а сама она как врач верит, что спасать нужно каждую жизнь. Из-за разных взглядов пара расстается, однако вскоре им предстоит встретиться вновь - Мо Ён отправляют работать в Урук, где и служит Щи Джин.

Героям предстоить пройти через множество чрезвычайных ситуаций в раздираемой войной стране. Сериал наполнен экшн-сценами и романтическими моментами.

Легенда синего моря

Мелодрама, фэнтези, 2016 г.

1 сезон, 20 серий

Режиссер - Чин Хёк.

В ролях - Чон Джи Хён, Ли Мин Хо, Ли Хи Джун, Щин Хе Сон, Мун Со Ри, Ли Джи Хун, Пак Хэ Су, Хван Щин Хе, Сон Дон Иль.

В центре сюжета - молодой человек Хо Джун Дже, который в юности сбежал из дома и впоследствии стал мошенником. Используя свою привлекательную внешность и ум, он вместе с напарниками обманывает людей. После очередного дела он летит в Испанию, где находит в своем номере отеля необычную незнакомку. Девушка - Шим Чён, которая ведет себя так, будто никогда не жила среди людей. На ее руке - очень дорогой браслет с драгоценным камнем, и сначала лишь он привлекает героя.

Параллельная линия сюжета повествует о временах корейского государства Чосон, где разворачивается трагическая история любви русалки Сэвы и обычного госслужащего Ким Дам Рена.

Зрителей ждут хитросплетения сюжета и времен, тайны прошлого и, конечно, любовная история.

В "Легенде синего моря" одну из главных ролей играет мировая звезда корейских дорам - Ли Мин Хо. На данный момент он входит в топ-3 самых известных и востребованных актеров индустрии дорам. Ли Мин Хо отметился также главными ролями в некоторых других сериалах данного рейтинга.

Мальчики краше цветов

Драма, мелодрама, комедия, 2009

1 сезон, 25 серий

Режиссеры - Юн Джи Рён, Ёко Камио.

В ролях - Ку Хе Сон, Ли Мин Хо, Ким Хён Джун, Ким Бом, Ким Джун, Ким Со Ын, Ли Хе Ён, Пак Чи Бин, Лим Е Джин.

Джан Ди - дочь небогатых родителей. Она и не предполагала, что может попасть в элитную школу "Синхва", куда зачисляют детей из известных и состоятельных семей. Однажды она случайно спасает жизнь одному из учеников, история попадает в СМИ и о героизме девушки становится широко известно. Тогда глава школы принимает Джан Ди в число учениц. Однако вскоре ей предстоит столкнуться с трудностями - героиня не вписывается во внутришкольные отношения. Группа самых популярных и властных старшеклассников, которые называют себя F4, обрушивает на нее свой гнев, и буквально подвергает новенькую массовой травле. Однако один из обидчиков вскоре влюбляется в смелую и непоколебимую Джан Ди.

Этот сериал часто считают первопроходцем так называемой "корейской волны" - явления, когда корейская культура начала активно завоевывать всемирное признание. Звезда большого количества дорам Ли Мин Хо раскрывается здесь в роли "злодея".

История девятихвостого лиса

Мелодрама, фэнтези, 2020 г.

1 сезон, 16 серий

Режиссеры - Кан Щин Хё, Чо Нам Хён.

В ролях - Ли Дон Ук, Чо Бо А, Ким Бом, Ким Ён Джи, Ким Хи Джон, Чон Щи Юль, Хван Хи, Ким Джон Нан.

Дорама основана на знаменитом корейском мифе о Кумихо - девятихвостом лисе. Это существо, которое может воплощаться в любом человеческом облике. Если в мифологии это враждебный людям персонаж, то в сериале - Кумихо предстает в образе молодого человека по имени Ли Ён. На самом деле Ли Ёну более 1000 лет и он охотится на существ, которые угрожают миру людей. У Кумихо есть и личный интерес такой работы - среди смертных он ищет реинкарнацию своей потерянной возлюбленной. Однажды он встречает девушку Джи А, которая обращается к сверхъестественному, пытаясь разгадать загадку своего прошлого.

Высокие рейтинги дораме обеспечивает в первую очередь красивая любовная история, которая при этом не является приторной. Главная героиня здесь - не типичная дама в беде, она и сама готова вступить в бой со злом. Кроме того, второстепенные сюжетные линии затрагивают и другие важные вопросы - отношения двух братьев и самопожертвование.

В 2023 году в свет вышел второй сезон сериала под названием "История девятихвостого лиса 1938", который является приквелом к сюжетной линии первого сезона.

Демон / Гоблин

Фэнтези, мелодрама, драма, комедия, 2016 г.

1 сезон, 16 серий

Режиссер - Ли Ын Бок.

В ролях - Кон Ю, Ким Го Ын, Ли Дон Ук, Ю Ин На, Юк Сон Чжэ.

Сериал повествует о демоне Токкэби, который много лет назад был генералом армии по имени Ким Шин. Его убил, а затем превратил в бессмертного демона властный король, оставивший в груди героя меч. Токкэби весьма устал от бессмертия и всеми силами ищет способ освободиться от этого дара. Но помочь ему может лишь смертная девушка, которая станет его невестой. И однажды на пути Демона встречается 19-летняя Джи Ын, способная видеть призраков.

"Демон" является одним из наиболее популярных корейских сериалов, вызвавший большое количество обсуждений и подражаний.

Наследники

Мелодрама, драма, 2013 г.

1 сезон, 20 серий

Режиссер - Кан Щин Хё, Пу Сон Чхоль.

В ролях - Ли Мин Хо, Пак Син Хе, Ким У Бин, Кристал Чон, Ким Джи Вон, Кан Мин Хёк, Кан Ха Ныль.

Еще одна история об элитной школе, где учатся дети из самых всемогущих и богатых семей. И снова Ли Мин Хо в роли влюбленного молодого человека. Сериал начинается с горестей девушки по имени Чха Ын Сан, которая едва сводит концы с концами. За помощью она едет к своей сестре в Америку, где знакомится с наследником огромной бизнес-империи. По возвращении в Корею девушка узнает, что она получила стипендию и зачислена в школу, где учатся те самые наследники. Ын Сан предстоит оказаться в новом мире и найти там свое место.

"Наследники" уже считаются классикой корейских дорам, сериал стал одним из известнейших южнокорейских драматических проектов и завоевал множество поклонников не только в Южной Корее, но и по всему миру. Несмотря на обилие и буквально потоковое производство новых дорам, "Наследники" продолжают удерживать высокие рейтинги даже спустя 11 лет после выхода.

Однажды разрушение постучалось в мою дверь / Разрушение к вашим услугам

Мелодрама, фэнтези, 2021 г.

1 сезон, 16 серий

Режиссер - Квон Ён Ниль.

В ролях - Пак По Ён, Со Ин Гук, Ли Су Хёк, Кан Тхэ О, Щин До Хён.

Сюжет повествует о девушке Дон Гён, она работает редактором интернет-романов и в целом ведет весьма обычную жизнь, пока судьба не подкидывает шокирующее известие. Врачи обнаруживают у героини неизлечимую форму рака, от которой она умрет уже через три месяца. Следом за этим известием девушку настигает ряд других неприятностей - парень Дон Ген оказывается женатым на другой и вот-вот станет отцом, а начальник объявляет выговор. Девушка напивается, и увидев падающую звезду, в отчаянии загадывает желание, чтобы весь мир был уничтожен.

Ее желание слышит Мель Манн - магическое существо, рожденное между светом и тьмой. И так совпало, что в этот день он может исполнить одно человеческое желание.

"Однажды разрушение вошло в мою дверь" - это философская притча с элементами комедии. Сценаристы исследуют удачный сюжетный ход - любовь человека и мифического существа - с новой стороны.

Что случилось с секретарем Ким?

Мелодрама, 2018 г.

1 сезон, 16 серий

Режиссеры - Пак Джун Хва, Чхве Джи Ён.

В ролях - Пак Со Джун, Пак Мин Ён, Хван Чхан Сон, Ли Тхэ Хван, Пхё Е Джин, Ким Хе Ок.

"Что случилось с секретарем Ким?" - красивая мелодрама о служебном романе. Главный герой - Ли Ён Джун - самовлюбленный нарцисс (на первый взгляд), который руководит крупной корпорацией, и его жизнь стабильна и успешна. Однако все идет не по плану, когда в один прекрасный день его его главная помощница - секретарша Ким Ми Со объявляет об увольнении после девяти лет работы. "Обычно мы думаем, что начальники на работе стоят выше секретарей. Но когда два персонажа вступают в романтические отношения, отношения меняются", - так описал свою работу режиссер дорамы Пак Джун Хва.

Сериал получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Он был признан одной из самых успешных и популярных дорам 2018 года. "Что случилось с секретарем Ким?" также привлек внимание зрителей за свой юмор, эмоциональность и хорошо проработанные отношения между главными героями.