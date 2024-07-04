Вышла шестая серия четвертого сезона «Пацанов»

Сегодня состоялась премьера шестого эпизода четвёртого сезона сериала «Пацаны». Серию уже можно посмотреть на Amazon Prime Video. Длительность четвёртого эпизода — 1 час 5 минут.

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Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», который стартовал прошлым летом.

«Пацаны» получат и пятый сезон — он станет финальным. Сейчас авторы пишут его сценарий, а съёмки должны стартовать уже осенью.

Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года. Точную дату назовут позже.