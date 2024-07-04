Вышел трейлер мультфильма «Побег из лабиринта времени»

На экраны страны выходит новая часть популярной франшизы про приключения медведей-соседей — «Побег из лабиринта времени». С каждым разом приключения веселых братьев становятся все масштабнее.

© tlum.ru

На этот раз героев ждут путешествия во времени и пространстве. Все подробности — в трейлере мультфильма.

О чём речь?

Изначально озорные братья Бриар и Брамбл были просто защитниками леса, но очень скоро их приключения добрались до цирка, древнего затерянного мира, джунглей, парка развлечений, страны роботов… На этот раз героев ждёт кое-что необычное — путешествия не только в пространстве, но и во времени. Бриар и Брамбл окажутся в мультивселенной, а спасти их может только тот, кто когда-то был их врагом — лесоруб Вик.

Он отправится в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель — спасти лучших друзей!

Мультфильм «Побег из лабиринта времени» появится в кинотеатрах России 25 июля 2024 года.