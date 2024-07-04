Книга «Многогранники» станет сериалом

Компания ON SET PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запустили съёмки сериала «МНОГОГРАННИКИ» по мотивам молодежной книги-бестселлера Натальи Способиной. Съёмки проекта стартовали в конце июня и продлятся всё лето в Москве.

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Главные роли в сериале исполнят молодые актёры Тина Стойилкович («Оффлайн», «Красные линии»), Степан Белозеров («Лёд 3», «13 Клиническая»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова. Режиссером проекта выступает Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Что-то положительное»).

«Многогранники» – трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Ника Яковлева, режиссёр и креативный продюсер:

«Эта история будет интересной тем, кто когда-то был, есть или будет молодым – то есть всем. Для меня этот проект в первую очередь про боль, которая есть в каждом из нас, и которую мы порой неосознанно причиняем другим, создавая какой-то круговорот травм, поэтому мир сейчас напоминает большой травмпункт, где каждый изранен и кровоточит. Нашим героям предстоит повзрослеть и узнать себя через глубокие переживания, связанные с любовью, дружбой и отношениями с родителями».

Анна Александрова и Лера Тяжкун, продюсеры:

«Экранизация книги – достаточно сложный вызов для создателей, а особенно, если книга – топ продаж у издательства. Читатель додумывает образ героя, его мотивации, и может быть не согласен с решениями творческой команды. Но мы делаем этот проект с большой любовью и уважением к материалу, поэтому надеемся, что наш сериал найдет отклик у аудитории: кто-то сможет узнать себя в героях, а кто-то вспомнит о первой любви, дружбе и решениях, которые повлияли на взрослую жизнь».

Наталья Способина, автор книги «Многогранники»:

«Этой историей мне хотелось напомнить о том, что даже из самых сложных ситуаций есть выход, если люди готовы друг друга услышать. Да, мы очень разные, но всегда существует выбор: быть плечом к плечу или быть против. Я очень счастлива, что роман обретает вторую жизнь. Мы с книжными героями держим кулачки за героев экранных и очень верим во всю съемочную команду».