Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью будет фильмом для взрослых

Американская киноассоциация раскрыла возрастной рейтинг романтического фильма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести») и Флоренс Пью («Оппенгеймер»). Ленту можно будет посмотреть лицам старше 17 лет из-за наличия нецензурной лексики, обнажённых тел и эротических сцен.

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«Время жить» — новая картина режиссёра Джона Краули, постановщика «Бруклина» и «Щегла». Ленту описывают как произведение с нелинейным сюжетом, главными героями которого выступят многообещающий шеф-повар и недавно разведённая женщина. Между ними вспыхнут отношения, которые станут настоящим испытанием для обоих персонажей.

Съёмки «Время жить» прошли весной 2023 года в Лондоне. Исполнительным продюсером ленты выступил Бенедикт Камбербэтч вместе со своей компанией SunnyMarch. Премьера фильма в России состоится осенью.