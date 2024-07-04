«Слово пацана» и «Вызов» возглавили рейтинг контента с высоким социальным значением

Рейтинг контента с высоким социальным значением возглавили такие российские проекты, как "Доктор", "Русский крест", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Вызов" и "Трудные подростки - 5". Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа", проведенного при поддержке "Национальной медиа группы".

© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В рамках исследования был проведен анализ 33 фильмов и сериалов с самым высоким социальным эффектом, вышедших в 2023 году. Авторы исследования выделили несколько трендов в тематиках: подростковая тематика, проблема домашнего насилия, поиск себя и героизм простого человека. Все эти направления легли в основу сюжетов лидеров рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом: это проекты "Доктор", "Русский крест", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Вызов" и "Трудные подростки - 5". Топ-5 объединяет значимое социальное воздействие и широкая аудитория зрителей.

Авторы рейтинга выделили и трех лидеров по социальному воздействию на узкую аудиторию: "Край надломленной Луны", "Привет, мама" и "Сама виновата". Также в рейтинг вошли такие проекты, как "Здоровый человек", "Юра дворник", "Снегирь", "За нас с вами", "Кентавр", "Цикады", "Повелитель ветра", "Белый список", "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Лунатики", "Нюрнберг", "Не дождетесь", "Воздух", "Крецул", "Плей-лист волонтера", "Бешенство", "Контакт-2", "Крутая перемена", "Кибердеревня", "Мир! Дружба! Жвачка! - 3", "Дыхание", "Страсти по Матвею", "Плакса", "Медиатор-3", "1993".

В целом абсолютное большинство россиян (94%) позитивно оценивают качество отечественного киноконтента, этот показатель вырос за последний год.

"Показатель тех, кто оценивает качество российского кино очень высоко, за последние 3 года вырос на 26 процентных пунктов", - говорится в результатах исследования.



При этом 67% респондентов уверены, что кино должно целенаправленно менять людей и общество, развивать позитивные ценности, давать образцы поведения, достойные подражания.

"У аудитории выражен запрос к поиску "героя среди нас", ей ценностно отзывается история об обычном человеке, который проявляет героизм в силу обстоятельств. Фильмы с подобным сюжетом позволяют зрителю почувствовать себя героем и дают веру в лучшее в людях", - отметили авторы исследования.



Кроме того, с каждым годом растет интерес к трем темам в кинематографе: ценить семью, родителей, детей, друзей (49%), быть патриотом, любить и гордиться своей Родиной (37%), отказываться от плохих привычек, влияющих на качество жизни и здоровье (26%).

"НМГ ежегодно проводит исследование социально-преобразующего кино, чтобы лучше понимать запрос своей аудитории. Мы видим, что на него есть совершенно четкий запрос. При этом такие важные для аудитории темы, как семейные ценности, дружба, любовь и уважение к своей стране, мы стараемся доносить понятным и эмоциональным языком через талантливо снятые истории. Нам очень важно не только отвечать на сегодняшний запрос нашего зрителя, но и предугадывать темы, которые будут волновать его завтра. Именно это позволит продолжить развитие социально преобразующего контента на российском рынке", - отметила генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова.



Об исследовании

Исследование проводилось в феврале - апреле 2024 года. В опросе приняли участие 1 400 респондентов старше 18 лет и 50 экспертов в области кинопроизводства. В рамках исследования были проведены 10 глубинных интервью с экспертами и 2 фокус-группы со зрителями для составления рейтинга топ-33 российских картин с социально преобразующим эффектом.