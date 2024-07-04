Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Приносим извинения фанатам Disney, вы не найдете «Покахонтас» в этом списке лучших фильмов, основанных на реальных событиях. Не потому, что это мультик или из-за истории, далекой от реальности, а потому что в этой подборке есть фильмы намного лучше.

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Конечно, в них тоже много вымышленных элементов… Когда дело доходит до перевода «реальных» историй на экран, художественная вольность и сложные персонажи — это просто норма. Однако важнее не то, что имена и даты указаны точно, а то, что режиссеры, сценаристы, актеры и гримеры создают моменты, которые знакомят нас с событиями, сформировавшими мир. Кроме того, реальность может быть немного «чересчур», а голливудская версия просто-напросто веселее. Всем нам иногда нужно отвлечься, даже если искусство имитирует жизнь.

Скрытые фигуры // Hidden Figures (2016)

Страна: США

Жанр: драма, биография, история

В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Монэ

В центре сюжета — события второй половины XX века, когда чернокожие люди сталкивались с откровенным расизмом. Фильм рассказывает о трёх афроамериканках, которые работали расчётчиками в НАСА во времена космической гонки. Кэтрин, Дороти и Мэри были вынуждены бороться с несправедливостью и предрассудками. Они упорно доказывали, что цвет кожи не определяет ценность человека и не должен быть причиной для дискриминации. Женщины стремились заслужить доверие и уважение со стороны белого большинства. И в итоге они добились своего, сыграв важную роль в запуске первой американской ракеты с человеком на борту.

Переступить черту // Walk the Line (2005)

Страна: Германия, США

Жанр: драма, мелодрама, биография, музыка

В главных ролях: Хоакин Феникс и Риз Уизерспун

Фильм рассказывает историю легендарного кантри-исполнителя Джонни Кэша. Внезапная гибель старшего брата. безразличие и пренебрежение со стороны родителей - эти события оказали влияние на личность музыканта. После службы в военно-воздушных силах, Джонни женился и стал отцом.

Любовь к музыке, которая зародилась в душе Джонни еще в юности, не угасла со временем. Он собрал свой коллектив и начал выступать на сцене. С каждым выступлением его популярность росла, и вскоре кантри-исполнителя пригласили принять участие в турне с такими знаменитостями, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис и Джун Картер, встреча с которой стала для Джонни судьбоносной. Фильм показывает, как Джонни Кэш преодолевал взлеты и падения на пути к славе.

Мария-Антуанетта // Marie Antoinette (2005)

Страна: США, Франция, Япония

Жанр: драма, мелодрама, биография, история

В главных ролях: Кирстен Данст, Джейсон Шварцман, Джуди Дэвис, Стив Куган, Рип Торн

Фильм о жизни королевы Франции. По сюжету, 14-летняя Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская, младшая дочь императрицы Австрии Марии Терезии, должна была выйти замуж за родственника — дофина Франции Людовика XVI. Этот брак должен был укрепить союз между двумя державами. Однако новая жизнь принцессы оказалась совсем не сладкой. Ей пришлось отказаться от прежних радостей, даже имя её изменилось. Юная Мария-Антуанетта чувствовала себя одинокой и чужой в новой роли королевы. Но со временем она начала привыкать к своему положению. Два года спустя девушка так и не смогла забеременеть, из-за чего все обвиняли ее в несостоятельности. О ней каждый день ходили новые сплетни, главным источником которых были фаворитки короля.

Рэй // Ray (2004)

Страна: США

Жанр: драма, биография, музыка

В главных ролях: Джейми Фокс, Керри Вашингтон, Реджина Кинг

Фильм рассказывает о жизни и творчестве легендарного американского джазового певца, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Картина охватывает период в тридцать шесть лет — от рождения Рэя до его перехода в звукозаписывающую компанию ABC Records и переезда в Беверли-Хиллз.

Жизнь в розовом цвете // La Môme (2007)

Страна: Франция, Великобритания, Чехия

Жанр: драма, мелодрама, биография, музыка

В главных ролях: Марион Котийяр, Сильви Тестю, Паскаль Греггори, Эмманюэль Сенье, Жерар Депардьё

Это биографическая лента о жизни знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. Фильм показывает жизнь певицы на протяжении десятилетий, освещая наиболее важные моменты ее биографии.