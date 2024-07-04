Сборы триллера «Тихое место: День первый» превысили $ 100 млн

4 июля сборы фильма «Тихое место: День первый» превысили $ 100 млн. На достижение этого результата ленте потребовалась неделя — премьера картины состоялась 27 июня. На домашний регион — США и Канаду — приходится больше половины от всей кассы.

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Учитывая бюджет картины в $ 67 млн, третья часть хоррор-франшизы может окупиться уже по итогам вторых выходных. Тем временем до первых двух частей ленте относительно далеко: оригинальный фильм собрал $ 340 млн, а его продолжение — $ 297 млн.

«Тихое место: День первый» расскажет о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре вторжения инопланетян в Нью-Йорке. Главные роли в ленте исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски («Свинья»).