Фильм ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу выйдет в России 5 июля

Telegram-канал Cinemaplex сообщил, что премьера фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу («Гладиатор», «Игры разума») состоится в кинотеатрах России уже 5 июля. Напомним, в мировом прокате лент вышла чуть меньше месяца назад — 7 июня.

© Чемпионат.com

Картина расскажет историю проблемного актёра, который начинает терять рассудок во время съёмок хоррора. Его дочь Ли задаётся вопросом, возвращается ли её отец к своему прошлому или за этим стоит нечто более зловещее.

Также в актёрский состав шоу вошли Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг, Дэвид Хайд Пирс, Адриан Пасдар, Хлоя Бэйли, Райан Симпкинс, Джоби Джеймс, Трейси Боннер, Ханна Блэк, Джойя Джозеф, Джош Уоррен и другие. Режиссёром ленты выступил Джошуа Джон Миллер.