На этой неделе газета New York Times опубликовала материал про сверхпопулярный российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Автор текста заявил, что отечественное шоу похоже на попытку сделать нечто наподобие «Клана Сопрано», и упомянул, что у американской классики была самоирония над криминальным жанром, тогда как в российском шоу всё очень прямо и максимально серьёзно.

Внимательные читатели обратили внимание на грубую ошибку в тексте: журналист написал, что создание сериала профинансировал не Институт развития интернета, а Исламская республика Иран. Дело в том, что оба названия сокращаются до аббревиатуры ИРИ. Вероятно, автор материала прогнал её через онлайн-переводчик, который так и интерпретировал написанное.

На данный момент ошибка уже исправлена. В самом низу статьи появилось примечание, что в более ранней версии текста были искажены сведения о финансировании «Слова пацана». В остальном текст пересказывает сюжет ленты для американских читателей — автор описывает в том числе финальные сцены первого сезона.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции осенью 2023 года сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.