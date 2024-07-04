Шестой Хайнаньский кинофестиваль пройдет в декабрк

Шестой Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) пройдет в курортном городе Санья с 4 по 10 декабря. Как сообщили организаторы мероприятия, они уже начали принимать заявки со всего мира на участие в конкурсе фильмов "Золотой кокос".

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Оформить участие можно до 20 сентября. Помимо конкурса, будет сформирована выставочная площадка заявленных кинолент.

В конкурсной части фестиваля будут представлены фильмы в трех категориях - полнометражные, основанные на съемках реальных событий и короткометражные. Участники получат 10 наград, в том числе за лучшее произведение, наиболее выдающийся документальный и короткометражный фильм, главный приз жюри, за режиссуру, мужское и женское актерское искусство, сценарное мастерство, за визуальные эффекты и за вклад в китайскоязычный кинематограф.

За приз "Золотой кокос" поборются картины, съемки которых были завершены после 1 октября 2023 года. Кроме того, это фильмы в формате DCP, предназначенные для коммерческого показа, которые еще не вышли в прокат на широких экранах материкового Китая. Их продолжительность должна превышать 70 минут. Что касается короткометражных фильмов, их длительность должна составлять от 10 до 40 минут.

При организации выставочного раздела приоритет будет отдан работам, созданным после 1 января 2023 года.

ХМК признан одним из четырех главных фестивалей кино КНР и впервые прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Пятый кинофестиваль на Хайнане прошел 16-22 декабря 2023 года.