Статистика показала, какие фильмы смотрят в разных регионах

Жители Центрального федерального округа предпочитают смотреть комедийные сериалы, в то время как за Уралом больше смотрят драмы. При этом турецкие сериалы чаще выбирают в Татарстане, а дорамы - в Чечне, сообщил директор по контенту онлайн-кинотеатра "Иви" Иван Гринин, опираясь на внутреннюю статистику платформы.

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"В центральном округе, европейском, больше смотрят комедийные сериалы, чем за Уралом - наши цифры говорят так. Сибирские и уральские склонны больше к некомедийным сериалам, то есть там больше популярны драмы. Не относительно друг друга, а относительно стандартного распределения", - сказал он, выступая на форуме "Российская креативная неделя".



Определенная региональная специфика смотрения есть и у турецких сериалов.

"Все наши мусульманские регионы - там 100% турецкие сериалы выделяются. То есть Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ. Турецкие сериалы там имеют гораздо большую долю, чем в среднем по стране. А дорамы (изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться как общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии - прим. ТАСС) больше популярны в Республике Саха и Бурятии. В Чечне тоже дорамы имеют большую популярность, чем стандартно по другим регионам нашей страны", - сообщил Гринин.



Также особой популярностью в регионах пользуется тот контент, который снимался непосредственно там, добавил он.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она пройдет с 3 по 7 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер.