Что известно о четвертом сезоне «Академии Амбрелла»

В августе 2024 года выйдет четвертый, финальный сезон «Академии Амбрелла» (The Umbrella Academy) — супергеройского сериала, который сняли на основе одноименной серии комиксов. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении истории о семействе Харгривз и когда ждать премьеру четвертого сезона сериала «Академии Амбрелла».

© Кадр из сериала «Академия Амбрелла»

Главное о сериале

Оригинальное название: The Umbrella Academy

Дата выхода: 8 августа 2024

Страна: США

Жанр: боевики, комиксы, фантастика, фэнтези

Дата выхода 1 сезона: 15 февраля 2019 года

Производство: Netflix

Режиссер: Джереми Уэбб, Пако Кабесас, Эллен Керас

Сценарий: Стив Блэкман, Джерард Уэй, Габриэль Ба

Актеры: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Мэри Джей Блайдж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5

Рейтинг IMDb: 7,9

10 новых эпизодов предположительно, увидят зрители в августе 2024 года. Именно столько эпизодов входит в каждый из трех прошлых сезонов сериала

Дата выхода 4-го сезона

Информация о продолжении сериала появилась спустя полтора месяца после премьеры 3-го сезона, который вышел 22 июня 2022 года. Шоураннер проекта Стив Блэкман тогда сказал, что рад тому, что фанаты смогут увидеть «достойное завершение путешествия братьев и сестер Харгривз», начавшегося пять лет назад.

«Но прежде чем мы придем к такому выводу, у нас впереди потрясающая история для четвертого сезона, которая заставит фанатов нервничать до последних минут», — добавил Блэкман.

30 мая 2024 года Netflix опубликовал официальный трейлер финального сезона сериала.

С тех пор его посмотрели более 3,3 миллиона раз. В ролике авторы не только намекнули на события, которые будут ждать зрителей в новых сериях, но и назвали дату выхода последнего сезона шоу.

8 августа 2024 года на Netflix появится 4-й сезон сериала «Академия Амбрелла».

Сюжет

Сезон 1

43 женщины одновременно рожают детей в полдень 1 октября 1989 года. Интересно, что у рожениц не было никаких признаков беременности до момента начала схваток. Семерых таких детей, у которых есть необычные способности, находит миллиардер Реджинальд Харгривз: он усыновляет их и растит в академии «Амбрелла» как супергероев.

Дети вырастают и выбирают разные пути, прекращая общение друг с другом. Когда их приемный отец умирает, все они собираются в академии на его похороны.

В этот момент один из семерых ребят (он пропал 15 лет назад), появляется перед ними и говорит, что вернулся из будущего. Он предупреждает, что через восемь дней произойдет конец света.

Сиблинги решают разобраться в ситуации, а также выяснить, что стало причиной кончины их отца. Им пытаются помешать агенты Комиссии — организации, которая защищает временную линию и гарантирует, что все события, которые должны случиться, действительно произойдут.

Сезон 2

Супергерои не смогли остановить конец света, поэтому решили перенестись во времени в прошлое, чтобы все же спасти Землю. Однако что-то пошло не так, и братья и сестры оказались в Далласе 1960-х, но в разные годы. В то время как одни смогли устроить свою жизнь, другие столкнулись с проблемами: потеряли память или попали в психбольницу.

Выясняется, что на этот раз у Харгривзов есть всего 10 дней, чтобы предотвратить апокалипсис. Они становятся подозреваемыми в убийстве президента США Джона Кеннеди, чуть не развязывают третью мировую войну, но в конце концов возвращаются назад в 2019 год. Однако не в тот, который покинули, а в альтернативный: там их приемный отец еще жив, однако вместо академии «Амбрелла» он основал академию «Спэрроу».

Сезон 3

Супергерои начинают сражаться друг с другом, и представителям академии «Амбрелла» приходится бежать из собственного дома. Они заселяются в построенный Реджинальдом Харгривзом отель и решают найти своих двойников, однако натыкаются на парадокс: в этой реальности их матери погибли еще до их рождения.

Братья и сестры выясняют, что их попытки изменить ход истории привели к созданию черной дыры прямо в здании академии: ее сила может уничтожить всю вселенную.

Тогда Реджинальд рассказывает им, что в том отеле, где они остановились, есть портал в альтернативную вселенную. В ней находится механизм, который в случае катастрофы может перезапустить вселенную. Братья и сестры активируют его, но устройство начинает выкачивать их жизненные силы. Чтобы спасти сиблингов, одна из сестер лишает жизни Реджинальда, а затем перезапускает вселенную.

Герои оказываются в новой реальности и понимают, что потеряли свои суперсилы.

Сезон 4

Четвертый сезон сериала продолжает рассказывать о событиях, которые произошли в финале 30-й серии «Академии Амбрелла». Зрители узнают, как потерявшие свои суперсилы герои будут жить в новой вселенной: одни не прекратят пытаться вернуть себе суперспособности, в то время как другие попытаются создать нормальные семьи.

«Потеря сил не будет единственной странностью для братьев и сестер. Появятся новые враги, которые захотят стереть их с лица земли. Но как они справятся без своих сил? Есть ли какой-то способ их вернуть? Ставки еще никогда не были так высоки», — отметил шоураннер Стив Блэкман.

Актеры

В четвертом сезоне на экраны вернутся все основные актеры.

Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгривз (Монокль). Миллиардер, создатель академии «Амбрелла», на похоронах которого в первой серии сериала воссоединяются его приемные дети.

Том Хоппер — Лютер Харгривз (Номер Один). Владеющий невероятной силой астронавт, жил на Луне в течение четырех лет по приказу отца. Получил тело марсианской обезьяны, поэтому пропорции этого персонажа напоминают пропорции гориллы.

Дэвид Кастанеда — Диего Харгривз (Номер Два). Может менять траекторию брошенных предметов (например, ножей). После ухода из академии стал героем в маске, который боролся с преступностью незаконными методами.

Эмми Рэйвер-Лампман — Эллисон Харгривз (Номер Три). Ее суперспособность заключается в том, что она может манипулировать людьми за счет лжи, если произнесет особую фразу. Выйдя из академии, стала популярной актрисой.

Роберт Шиэн — Клаус Харгривз (Номер Четыре). Может общаться с мертвыми и позволять другим людям видеть призванных духов.

Эйдан Галлахер — Номер Пять. Умеет путешествовать в пространстве и времени. Будучи 13-летним подростком, на 45 лет застрял в мире после апокалипсиса. Смог вернуться домой в день похорон приемного отца, но выглядел вновь также, как и в день своего исчезновения за 15 лет до этого.

Джастин Х. Мин — Бен Харгривз (Номер Шесть). Ушел из жизни в юности, но продолжал являться и помогать Клаусу. Его суперспособность заключалась в умении выпускать из тела огромные щупальца.

Эллиот Пейдж — Ваня Харгривз (Номер Семь). Скрипачка, суперспособности которой были настолько опасны, что приемный отец подавил их с помощью специальных медикаментов.

Риту Арья (Риту Эрийа) — Лайла Питтс. Одна из 43 детей, которые родились 1 октября. Умеет присваивать суперспособности других людей. Приемная дочь Куратора и возлюбленная Диего.

Интересные факты