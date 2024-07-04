Что известно о четвертом сезоне «Академии Амбрелла»

Сериал «Академия Амбрелла»: дата выхода в 2024 году, сюжет и актеры. Что известно о четвертом сезоне?
В августе 2024 года выйдет четвертый, финальный сезон «Академии Амбрелла» (The Umbrella Academy) — супергеройского сериала, который сняли на основе одноименной серии комиксов. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении истории о семействе Харгривз и когда ждать премьеру четвертого сезона сериала «Академии Амбрелла».
Главное о сериале
- Оригинальное название: The Umbrella Academy
- Дата выхода: 8 августа 2024
- Страна: США
- Жанр: боевики, комиксы, фантастика, фэнтези
- Дата выхода 1 сезона: 15 февраля 2019 года
- Производство: Netflix
- Режиссер: Джереми Уэбб, Пако Кабесас, Эллен Керас
- Сценарий: Стив Блэкман, Джерард Уэй, Габриэль Ба
- Актеры: Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Мэри Джей Блайдж.
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
- Рейтинг IMDb: 7,9
10 новых эпизодов предположительно, увидят зрители в августе 2024 года. Именно столько эпизодов входит в каждый из трех прошлых сезонов сериала
Дата выхода 4-го сезона
Информация о продолжении сериала появилась спустя полтора месяца после премьеры 3-го сезона, который вышел 22 июня 2022 года. Шоураннер проекта Стив Блэкман тогда сказал, что рад тому, что фанаты смогут увидеть «достойное завершение путешествия братьев и сестер Харгривз», начавшегося пять лет назад.
«Но прежде чем мы придем к такому выводу, у нас впереди потрясающая история для четвертого сезона, которая заставит фанатов нервничать до последних минут», — добавил Блэкман.
30 мая 2024 года Netflix опубликовал официальный трейлер финального сезона сериала.
С тех пор его посмотрели более 3,3 миллиона раз. В ролике авторы не только намекнули на события, которые будут ждать зрителей в новых сериях, но и назвали дату выхода последнего сезона шоу.
8 августа 2024 года на Netflix появится 4-й сезон сериала «Академия Амбрелла».
Сюжет
Сезон 1
43 женщины одновременно рожают детей в полдень 1 октября 1989 года. Интересно, что у рожениц не было никаких признаков беременности до момента начала схваток. Семерых таких детей, у которых есть необычные способности, находит миллиардер Реджинальд Харгривз: он усыновляет их и растит в академии «Амбрелла» как супергероев.
Дети вырастают и выбирают разные пути, прекращая общение друг с другом. Когда их приемный отец умирает, все они собираются в академии на его похороны.
В этот момент один из семерых ребят (он пропал 15 лет назад), появляется перед ними и говорит, что вернулся из будущего. Он предупреждает, что через восемь дней произойдет конец света.
Сиблинги решают разобраться в ситуации, а также выяснить, что стало причиной кончины их отца. Им пытаются помешать агенты Комиссии — организации, которая защищает временную линию и гарантирует, что все события, которые должны случиться, действительно произойдут.
Сезон 2
Супергерои не смогли остановить конец света, поэтому решили перенестись во времени в прошлое, чтобы все же спасти Землю. Однако что-то пошло не так, и братья и сестры оказались в Далласе 1960-х, но в разные годы. В то время как одни смогли устроить свою жизнь, другие столкнулись с проблемами: потеряли память или попали в психбольницу.
Выясняется, что на этот раз у Харгривзов есть всего 10 дней, чтобы предотвратить апокалипсис. Они становятся подозреваемыми в убийстве президента США Джона Кеннеди, чуть не развязывают третью мировую войну, но в конце концов возвращаются назад в 2019 год. Однако не в тот, который покинули, а в альтернативный: там их приемный отец еще жив, однако вместо академии «Амбрелла» он основал академию «Спэрроу».
Сезон 3
Супергерои начинают сражаться друг с другом, и представителям академии «Амбрелла» приходится бежать из собственного дома. Они заселяются в построенный Реджинальдом Харгривзом отель и решают найти своих двойников, однако натыкаются на парадокс: в этой реальности их матери погибли еще до их рождения.
Братья и сестры выясняют, что их попытки изменить ход истории привели к созданию черной дыры прямо в здании академии: ее сила может уничтожить всю вселенную.
Тогда Реджинальд рассказывает им, что в том отеле, где они остановились, есть портал в альтернативную вселенную. В ней находится механизм, который в случае катастрофы может перезапустить вселенную. Братья и сестры активируют его, но устройство начинает выкачивать их жизненные силы. Чтобы спасти сиблингов, одна из сестер лишает жизни Реджинальда, а затем перезапускает вселенную.
Герои оказываются в новой реальности и понимают, что потеряли свои суперсилы.
Сезон 4
Четвертый сезон сериала продолжает рассказывать о событиях, которые произошли в финале 30-й серии «Академии Амбрелла». Зрители узнают, как потерявшие свои суперсилы герои будут жить в новой вселенной: одни не прекратят пытаться вернуть себе суперспособности, в то время как другие попытаются создать нормальные семьи.
«Потеря сил не будет единственной странностью для братьев и сестер. Появятся новые враги, которые захотят стереть их с лица земли. Но как они справятся без своих сил? Есть ли какой-то способ их вернуть? Ставки еще никогда не были так высоки», — отметил шоураннер Стив Блэкман.
Актеры
В четвертом сезоне на экраны вернутся все основные актеры.
- Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгривз (Монокль). Миллиардер, создатель академии «Амбрелла», на похоронах которого в первой серии сериала воссоединяются его приемные дети.
- Том Хоппер — Лютер Харгривз (Номер Один). Владеющий невероятной силой астронавт, жил на Луне в течение четырех лет по приказу отца. Получил тело марсианской обезьяны, поэтому пропорции этого персонажа напоминают пропорции гориллы.
- Дэвид Кастанеда — Диего Харгривз (Номер Два). Может менять траекторию брошенных предметов (например, ножей). После ухода из академии стал героем в маске, который боролся с преступностью незаконными методами.
- Эмми Рэйвер-Лампман — Эллисон Харгривз (Номер Три). Ее суперспособность заключается в том, что она может манипулировать людьми за счет лжи, если произнесет особую фразу. Выйдя из академии, стала популярной актрисой.
- Роберт Шиэн — Клаус Харгривз (Номер Четыре). Может общаться с мертвыми и позволять другим людям видеть призванных духов.
- Эйдан Галлахер — Номер Пять. Умеет путешествовать в пространстве и времени. Будучи 13-летним подростком, на 45 лет застрял в мире после апокалипсиса. Смог вернуться домой в день похорон приемного отца, но выглядел вновь также, как и в день своего исчезновения за 15 лет до этого.
- Джастин Х. Мин — Бен Харгривз (Номер Шесть). Ушел из жизни в юности, но продолжал являться и помогать Клаусу. Его суперспособность заключалась в умении выпускать из тела огромные щупальца.
- Эллиот Пейдж — Ваня Харгривз (Номер Семь). Скрипачка, суперспособности которой были настолько опасны, что приемный отец подавил их с помощью специальных медикаментов.
- Риту Арья (Риту Эрийа) — Лайла Питтс. Одна из 43 детей, которые родились 1 октября. Умеет присваивать суперспособности других людей. Приемная дочь Куратора и возлюбленная Диего.
Интересные факты
- Премьера первого сезона «Академии Амбрелла» состоялась 15 февраля 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Шоу быстро стало одним из популярнейших проектов того года: только за месяц его посмотрели более 45 миллионов человек.
- Сериал основан на серии комиксов «Академия Амбрелла» издательства Dark Horse Comics. Его придумал фронтмен рок-группы My Chemical Romance Джерард Уэй. Над созданием своего первого комикса о семействе супергероев он работал во время мирового тура после выхода альбома The Black Parade.
- Несмотря на то что Джерард Уэй в юности учился в колледже визуальных искусств Нью-Йорка, чтобы самостоятельно рисовать придуманные им комиксы, художником «Академии Амбрелла» стал другой человек — Габриэль Ба. Решение делегировать эту задачу музыкант принял, потому что из-за гастролей ему хватало времени заниматься только сценарием.
- Первые выпуски комиксов «Академии Амбрелла» вышли в 2007 году.