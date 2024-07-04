Кинофестиваль Voices откроется в Вологде фильмом мавританского режиссера

Одиннадцатый фестиваль молодого кино проходит в Вологде с 4 по 7 июля в рамках проекта врио Губернатора Георгия Филимонова «Лето Русского Севера». Он откроется сегодня фильмом «Чёрный чай» (16+).

© Российская Газета

Открытие фестиваля пройдёт в кинотеатре «Ленком» сегодня, 4 июля, в 19 часов. Вологжанам представят кинодраму «Чёрный чай» (16+). Режиссёр – Абдеррахман Сиссако.

«Фестиваль VOICES – визитная карточка кинематографа не только нашей области, но и страны. Он стал родным для нас, узнаваемым для туристов. Каждый год мы ждём его старта. И каждый год открываем его для себя по-новому», – отметил начальник Управления культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

«Каждый год новый фестиваль VOICES воспитывает новых ценителей современного и классического кино. Он делает жизнь наших вологжан намного лучше и многограннее. Для меня фестиваль каждый год разный. Он многоликий и каждый год готовит новые сюрпризы. Приятно, что в этом году стало на одну площадку больше. Думаю, галерея современного искусства «Красный мост» идеально подходит под смыслы, идеи и динамику фестиваля», – подчеркнула начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Елена Доможирова.

Сегодня в рамках кинофестиваля откроется выставка «Голоса русского бессознательного» (0+) Софьи Горленко и Глеба Кузнецов. Открытие состоится в 17:00 в галерее современного искусства «Красный мост». Выставка будет открыта до 10 сентября. Сегодня открылась выставка «Приношение пашне» (6+). Она будет открыта до 4 августа.

«Самое главное для нас – зритель. В конкурсной программе зрительское голосование. В рамках фестиваля жителей и гостей города ждут 36 кинопоказов, два концерта, пять лекций и два выставочных проекта на различных площадках», – рассказал директор фестиваля VOICES Максим Горбов.

Закроется фестиваль 7 июля показом фильма «Закройте глаза» режиссёра Виктора Эрисе (18+). Показ пройдёт в Ленкоме в 18:00.

«Невозможно назвать единую красную линию этого фестиваля. Безусловно, между фильмами есть связующие линии, но каждое произведение уникально и неповторимо. Представляем на суд зрителей и полный, и короткий метр. Отобрать фильмы для показов было очень сложно», – говорит куратор кинопрограмм фестиваля VOICES, кинокритик Сергей Дёшин.

«У фестиваля есть некая изюминка – кино будут показывать не только в Ленкоме, Консисторском дворике, но и в одном из старейших кинотеатров Вологодской области – «Салюте». Думаю, Вологда должна этим гордиться. Ещё одна площадка фестиваля – библиотека имени Бабушкина. Там пройдут разнообразные лекции», – рассказала куратор фестиваля VOICES, продюсер Екатерина Хоботова.

Первая лекция в рамках фестиваля запланирована завтра. Её тема – «Атлантида русской культуры: дореволюционный кинематограф Евгения Бауэра». Лекцию проведёт Алексей Гусев (16+) в 18:00 в Вологодской областной библиотеке.

Расписание и билеты можно найти на сайте кинофестиваля. Показы пройдут при поддержке Правительства Вологодской области и Администрации Вологды.