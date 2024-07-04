Триллер с Морганом Фриманом стал хитом на Netflix спустя 27 лет после выхода

Остросюжетный триллер под названием «Целуя девушек» набирает популярность на стриминговой платформе Netflix спустя 27 лет после выхода в прокат. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "Целуя девушек"

На прошлой неделе (в период с 24 по 30 июня) кинолента попала в том самых популярных фильмов Netflix, заработав 7,1 миллиона просмотров. В список лучших также вошли «Семейное дело» с Николь Кидман и «Не для слабонервных» с Джессикой Альба, премьера которых состоялась совсем недавно.

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Триллер «Целуя девушек» снят по одноименному бестселлеру Джеймса Паттерсона. В центре сюжета судебный психолог Алекс Кросс, который объединяет силы с жертвой маньяка по кличке Казанова, чтобы спасти свою племянницу и других женщин из заточения.

Фильм Гэри Фледера вышел в далеком 1997 году. Главные роли в нем исполнили Морган Фриман, Эшли Джадд, Кэри Элвес, Алекс МакАртур, Тони Голдуин и Джей О. Сэндерс.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что забытый фильм с Джей Ло вновь набирает популярность.