Стартовали съемки ромкомедии «Прикосновение» со звездой сериала «Кухня»

На этой неделе в Москве стартовали съёмки романтической комедии «Прикосновение» с Виктором Хориняком — звездой сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь». Ко всему прочему, были опубликованы кадры со съёмочной площадки.

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Согласно синопсису, Варя несколько лет назад из-за аварии потеряла слух, но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением – танцами. Её мечта – попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Девочка знакомится с известным танцором и блогером Ником (Матвей Кулагин), и они решают выступать вместе.

Также в актёрский состав вошли Эдуард Меняйкин, Валерия Ланская, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин и другие. Кресло режиссёра заняла Ирина Боровская.

Сроки и дата выхода картины пока не раскрываются.