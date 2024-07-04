Производство фильма о Федоре Черенкове находится на заключительной стадии

Фильм о легендарном футболисте Фёдоре Черенкове находится на стадии постпродакшн. Об этом сообщил телеграм-канал проекта.

© РИА Новости

«Ровно год назад мы били тарелку! Сейчас картина в стадии постпродакшн: спецэффекты, компьютерный монтаж, озвучание. И всё ближе премьера. 31 октября. «Федя. Народный футболист». Во всех городах страны», — написано в сообщении.



Лента затронет историю о мечте народного любимца сыграть на чемпионате мира, которую не удаётся осуществить из-за психологических проблем игрока.

Проектом занимается продюсерский центр «Сделано в «Дело». Главные роли сыграют Станислав Румянцев («Трудные подростки», «Большая игра»), телеведущий Николай Фоменко, Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Легенда №17»), Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко.