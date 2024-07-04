Новая французская комедия с Жаном Рено выйдет в российский прокат в августе

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает в прокат в России французскую комедию "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено с 1 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"1 августа кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает в широкий прокат французскую комедию "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено остроумную историю с элементами детектива в стиле "1+1" и "11 друзей Оушена". Картина стала большим кассовым хитом у себя на родине во Франции. Это яркое и динамичное кино с элегантной режиссурой", - рассказали в пресс-службе.



Режиссером выступил сын французского режиссера Клода Зиди, закончившего свою карьеру в 2003 году, Kлод Зиди - младший.

Каст "Отпуска не по-детски" представляет собой старую и новую актерские школы, отметили в пресс-службе кинопрокатчика. Молодое поколение в фильме представляет Кев Адамс, исполнивший главную роль и работавший над сценарием. За старую школу, помимо Рено, отвечает известный актер парижского театра "Комеди Франсез" (Com die-Fran aise - прим. ТАСС) Жан-Люк Бидо.

По сюжету, инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Однако социальные службы закрывают учреждение стараниями конкурентки. Милану ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.