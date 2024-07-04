Стивен Кинг похвалил новый фильм ужасов с Мией Гот

Стивен Кинг поделился своим мнением о новом фильме ужасов под названием «Максин XXX». Рецензию «король ужасов» опубликовал в личном блоге.

© Кадр из фильма «Максин XXX»

Мировая премьера хоррора «Максин XXX» с Мией Гот в главной роли запланирована на завтра. В центре сюжета девушка, которая мечтает пробиться в большое кино и наконец получает такую возможность: ей предлагают сняться в фильме ужасов. Но, как всегда, все идет не по плану, и уникальный шанс становится для Максин страшным испытанием.

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Стивен Кинг, видимо, относится к тем счастливчикам, которые уже посмотрели киноленту и получили порцию незабываемых впечатлений. В своем блоге писатель оставил лаконичный отзыв:

«Максин XXX» - потрясающий фильм.



Публикация уже набрала почти 18 тысяч лайков.

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