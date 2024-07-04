Мультфильм «Гадкий я 4» заработал $ 27 млн в первый день проката в США

3 июля состоялась мировая премьера мультфильма «Гадкий я 4». В первый день проката анимационная лента заработала $ 27 млн. Аналитики ожидают, что за пять дней сборы картины превысят $ 120 млн. Бюджет мультфильма пока не раскрывается.

© Кадр из мультфильма «Гадкий я 3»

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Стив Карелл («Офис») вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг («Марсианин») подарила голос Люси Уайлд, а главного злодея сыграл комик и артист Уилл Феррелл («Барби»).

Премьера ленты «Гадкий я 4» в кинотеатрах России состоится уже 6 июля.