Зрители высоко оценили мультфильм «Гадкий я 4»

3 июля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера мультфильма «Гадкий я 4». Ознакомиться и сформировать своё мнение об анимационной ленте уже успели как критики, так и рядовые зрители.

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Последние встретили мультфильм невероятно тепло, поэтому на агрегаторе CinemaScore картина получила оценку A — такая же была у первой и второй части. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Премьера ленты «Гадкий я 4» в кинотеатрах России состоится уже 6 июля.