Звезда «Зомби по имени Шон» Саймон Пегг выступил против перезапуска фильма

Недавно Саймон Пегг (серия «Миссия невыполнима» и «Стартрек») пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора актёр заявил, что не хочет видеть выпуск потенциального перезапуска фильма «Зомби по имени Шон».

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Иногда кажется, что это было словно вчера. В прошлом году мне пришло осознание, что с тех пор прошло 20 лет… Мы вложили в эту ленту частичку нашего сердца и души. Если кто-то захочет выпустить его перезагрузку, то это будет крайне циничный и эксплуататорский акт.

Картина рассказывает о Шоне, продавце из Лондона, который попал в зомби-апокалипсис со своим другом Эдом. Это первый фильм трилогии «Кровь и мороженое», за которым следуют «Типа крутые легавые» (2007) и «Армагеддец» (2013).

Премьера ленты «Зомби по имени Шон» состоялась в 2004 году. Она получила две номинации на премию BAFTA и быстро приобрела статус культовой.