Вышел тизер второго сезона «Короля Талсы»

Стало также известно, что сериал с Сильвестром Сталлоне в главной роли продлён на третий сезон.

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Пресс-служба Paramount+ сообщила, что новые эпизоды криминального сериала «Король Талсы» выйдут 15-го сентября. Таким образом, стриминговый сервис обозначил начало второго сезона полюбившегося зрителям проекта с участием Сильвестра Сталлоне. По сюжету, он играет мафиозо, который решил построить новую преступную империю в штате Оклахома.

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Продюсированием занимается Тейлор Шеридан, за сценарий отвечает Теренс Уинтер. К съёмочной группе во втором сезоне добавился режиссёр Крейг Зиск. Помимо объявления даты премьеры, цифровая платформа поделилась и тизером сериала – коротким видеороликом, в котором герой Сталлоне декларирует:

«Талса принадлежит мне. И я не хочу это ни с кем обсуждать».



Помимо главного исполнителя над проектом работали Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Винсент Пьяцца, Татьяна Дзаппардино, Аннабелла Шиорра, Нил Макдона, Фрэнк Грилло и др.