«Уральские пельмени» готовят продолжение хита «Мама будет против»

Начались съемки продолжения комедийного хита СТС "Мама будет против" со звездами шоу "Уральские пельмени".

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Режиссером-постановщиком проекта стал Артур Румынский, сценарий разработали Алексей Сурков, Богдан Балаянц, Владимир Шишкин, Евгений Крюков, Гарик Пекш и Сергей Ершов, который также выступил продюсером сериала.

В основе сценария - история одной семьи из популярных миниатюр шоу "Уральские пельмени". По сюжету Николай Батонов поселился у Натальи, что раздражает её маму Тамару Игоревну. Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича и друга Дани открывает пирожковую.

Проблем добавляет приезд его мамы Марины, мечтающей помириться с сыном. Встретив достойную соперницу, возмущённая Тамара Игоревна приступает к операции по выселению Батоновых из квартиры дочери.

В ролях: Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Блёданс, Михаил Тарабукин и другие.

Первый сезон сериала "Мама будет против" вышел в 2023 году на СТС и вошел в топ-20 российских сериалов онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" с рейтингом 7,7.