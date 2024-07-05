Режиссер «Схватки» Майкл Манн назвал 14 своих любимых фильмов

Режиссёр «Схватки» Майкл Манн назвал 14 своих любимых фильмов
На этой неделе режиссёр Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан») завёл аккаунт в социальной сети для любителей кинематографа Letterboxd. Первым постом постановщика стала подборка из 14 его любимых фильмов.
При этом Манн отметил, что «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна нравится ему больше всего.
14 любимых фильмов Майкла Манна
- 14 любимых фильмов Майкла Манна
- «Броненосец Потёмкин» (1925 год) — режиссёр Сергей Эйзенштейн;
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 год) — режиссёр Стэнли Кубрик;
- «Бьютифул» (2010 год) — режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту;
- «Бешеный бык» (1980 год) — режиссёр Мартин Скорсезе;
- «Пожары» (2010 год) — режиссёр Дени Вильнёв;
- «Бледный цветок» (1964 год) — режиссёр Масахиро Синода;
- «Аталанта» (1934 год) — режиссёр Жан Виго;
- «Асфальтовые джунгли» (1950 год) — режиссёр Джон Хьюстон;
- «Бедные-несчастные» (2023 год) — режиссёр Йоргос Лантимос;
- «Апокалипсис сегодня» (1979 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;
- «Сладкий запах успеха» (1957 год) — режиссёр Александр Маккендрик;
- «Повелитель бури» (2008 год) — режиссёр Кэтрин Бигелоу;
- «Из прошлого» (1947 год) — режиссёр Жак Турнёр;
- «Лабиринт фавна» (2006 год) — режиссёр Гильермо дель Торо.
Съёмки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют этой осенью (в октябре-ноябре). Главную роль в картине исполнит Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»).