Режиссер «Схватки» Майкл Манн назвал 14 своих любимых фильмов

На этой неделе режиссёр Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан») завёл аккаунт в социальной сети для любителей кинематографа Letterboxd. Первым постом постановщика стала подборка из 14 его любимых фильмов.

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При этом Манн отметил, что «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна нравится ему больше всего.

14 любимых фильмов Майкла Манна

14 любимых фильмов Майкла Манна

«Броненосец Потёмкин» (1925 год) — режиссёр Сергей Эйзенштейн;

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 год) — режиссёр Стэнли Кубрик;

«Бьютифул» (2010 год) — режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту;

«Бешеный бык» (1980 год) — режиссёр Мартин Скорсезе;

«Пожары» (2010 год) — режиссёр Дени Вильнёв;

«Бледный цветок» (1964 год) — режиссёр Масахиро Синода;

«Аталанта» (1934 год) — режиссёр Жан Виго;

«Асфальтовые джунгли» (1950 год) — режиссёр Джон Хьюстон;

«Бедные-несчастные» (2023 год) — режиссёр Йоргос Лантимос;

«Апокалипсис сегодня» (1979 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;

«Сладкий запах успеха» (1957 год) — режиссёр Александр Маккендрик;

«Повелитель бури» (2008 год) — режиссёр Кэтрин Бигелоу;

«Из прошлого» (1947 год) — режиссёр Жак Турнёр;

«Лабиринт фавна» (2006 год) — режиссёр Гильермо дель Торо.

Съёмки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют этой осенью (в октябре-ноябре). Главную роль в картине исполнит Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»).