Фестиваль кино «Новый вектор» под Калининградом соберет 20 региональных кинокомиссий

В фестивале регионального кино "Новый вектор", который пройдет с 8 по 10 июля в курортном Светлогорске в Калининградкой области, примут участие 20 региональных кинокомиссий от Приморского края до Калининграда. Форум соберет представителей более 30 регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

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"В фестивале примут участие представители 20 региональных кинокомиссий, в частности из Иркутской, Архангельской, Свердловской областей, Республики Крым, Башкортостана, Приморского и Пермского краев, Мурманской и Нижегородской области, Республики Хакасия", - сообщили в пресс-службе.



В рамках деловой программы пройдет Конференция кинокомиссий России, на которой будут обсуждаться современные проблемы и вопросы развития регионального отечественного кинематографа. Состоятся сессии "Модели развития регионального кинематографа", "Возможности для кинематографистов из регионов", "Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса", "Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе", "Социально-преобразующий контент".

Участие в мероприятиях примут представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры и искусства, IT сферы, бизнеса, СМИ, всего порядка 200 человек из более чем 30 регионов России, добавили в пресс-службе. Свои проекты экспертам киноиндустрии представят 16 региональных студий от Иркутской области до Ставропольского края.

"Форум "Новый вектор", проходящий всего второй год, стал уже заметным событием для нашего кинематографа. Это площадка, на которой проходят встречи, знакомство студий и кинокомиссий со всей страны, федеральных и международных экспертов. Мероприятие придает импульс для ускорения децентрализации кинопроизводства и открывает новые точки на карте российского кино", - отметил генеральный продюсер форума, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.



Киносмотр

На форуме состоятся бесплатные показы игровых и документальных фильмов, снятых в различных регионах страны. Гости "Нового вектора" в числе первых увидят фильм "Культурная комедия" Владимира Котта, снятого в Пермском крае. Фильм представит Гавриил Гордеев, генеральный продюсер видеосервиса Okko.

Помимо этого, в программу некоммерческих показов вошли восемь полнометражных фильмов, в том числе: якутские картины "Чума" Дмитрия Давыдова, "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского, "Тимир" Николая Корякина, "Детство, которое мы не знали" Алексея Романова, "Бери да помни" (лауреат фестиваля "Короче") Байбулата Батуллы (Казань), "Суворовец 1944" Дениса Казанцева (Новосибирск), "Папаша в бегах" Алексея Южакова (Тюмень), "Продавец счастливой пиццы" Алексея Романова (Пермь). Также в программе киносмотра - 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, предоставленных региональными киностудиями.

Фильмом открытия форума "Новый вектор" будет документальная кинолента "Полет над Калининградом" Анатолия Малкина. Картина расскажет о памятниках истории и культуры, достопримечательностях и важных предприятиях, учреждениях, и жителях Калининградской области.

О форуме

Форум "Новый вектор" впервые прошел в Калининграде и Светлогорске в 2023 году. Он стал единственной отечественной отраслевой площадкой, на которой одновременно собираются представители кинокомиссий, действующих в регионах, федеральные эксперты и региональные продюсеры и режиссеры. В 2024 году форум расширил географию и проходит на четырех площадках. Зимой форум прошел в Алтайском крае, в начале июня - в Ставропольском крае. Завершит свою работу "Новый вектор" в Республике Бурятия в сентябре текущего года.

Форум организован Фондом поддержки регионального кинематографа, АНО "Фестивальная дирекция", при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и Министерства культуры РФ.