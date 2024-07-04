«Форс-мажоры» вновь набирают популярность

Американская юридическая драма «Форс-мажоры» вновь набирает популярность – на этот раз на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Сериал вошел в десятку самых просматриваемых телешоу на сервисе Netflix. «Форс-мажоры» расположились на четвертом месте, уступив первые позиции проектам «Кошмарный квартирант», «Суперген» и «Один отец – тысяча детей».

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Последние эпизоды «Форс-мажоров» вышли в 2019 году. Драма о непростой жизни юристов с Гэбриелом Махтом, Риком Хоффманом, Сарой Рафферти, Патриком Джей Адамсом и Меган Маркл в главных ролях завоевала признание зрителей из разных уголков мира. И, судя по всему, до сих пор вызывает большой интерес у аудитории.

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