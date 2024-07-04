Кинофестиваль Voices откроется в Вологде фильмом мавританского режиссера

Сегодня в Вологду приехали режиссеры, операторы, сценаристы и фотографы российского авторского кино. С 3 по 7 июля в Вологодской области проходит фестиваль Voices, который в одиннадцатый раз представляет новинки российского и мирового авторского кино и ретропоказы шедевров кинематографа. Зрители посещают лектории, показы немого кино под открытым небом, музыкальные перформансы и выставки современного искусства.

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В программу фестиваля вошло 36 кинопоказов.

"Главный фокус - на российском молодом кино, в конкурсной программе три картины русских режиссеров: "Королевство" режиссера Татьяны Рахмановой, "Угол наклона" режиссеров Станислава Фомичёва и Анны Далингер, "Пришелец" режиссера Ивана Соснина. Мероприятия Voices уже начались накануне в Череповце, а сегодня кинопоказы начнутся в Вологде", - рассказал на пресс-конференции директор фестиваля Максим Горбов.



Авторы картин лично приедут в Вологодскую область, чтобы после показа работ обсудить их со зрителями.

Фильмом-открытием фестиваля станет драма "Черный чай" известного мавританско-французского режиссера Абдеррахмана Сиссако. Это премьерный показ картины в России.

"Прошлый фильм "Тимбукту" этого мастера был номинирован на премию Оскар, он получил семь премий "Сезар". Новая картина "Черный чай" участвовала в конкурсе Берлинского кинофестиваля 2024 года. В этом году мы рады представить российскую премьеру этой стильной любовной истории, в центре сюжета которой взаимоотношения девушки с экспертом искусства китайской чайной церемонии", - сообщил куратор кинопрограмм Voices Сергей Дешин.



В 2024 году организаторы фестиваля объявили открытый отбор для желающих участвовать в конкурсе. В итоге, по словам Дешина, поступило более 500 заявок от кинорежиссеров.

В конкурсной программе короткого метра участвует пять отобранных фильмов.

"Как обычно, победителей в конкурсных программах выбирают зрители, и это для нас очень важно", - объясняют организаторы.



Кстати, многие постоянные зрители фестиваля стали волонтерами, помогая ежегодно реализовывать новые идеи авторов Voices.

Среди других кинопрограмм, которые подобрали продюсеры фестиваля, - ретроспектива классики европейского и испанского кино Виктора Эрисе, который снял четыре фильма за творческую карьеру. Все картины покажут в Вологде.

"Первая ретроспектива в России этого режиссера - это наша особая гордость", - сообщил Сергей Дешин.



Шедевры русского кинематографа можно будет увидеть на площадке Вологодского кремля под открытым небом. На фестивале покажут "Свой среди чужих, чужой среди своих" Никиты Михалкова, а также классический фильм дореволюционного кинематографа "Умирающий лебедь" режиссера Евгения Бауэра и другие ретрофильмы. Показы пройдут в том числе под живую музыку и под аккомпанемент авторского проекта двух актеров Stolen Loops.