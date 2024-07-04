Французские пенсионеры устраивают войну за виллу в трейлере «Отпуска не по-детски»

Локализованный трейлер фильма «Отпуск не по-детски» представила 4 июля 2024 года кинокомпания Russian World Vision. Главные роли в комедии режиссера Клода Зиди-младшего исполнили Кев Адамс, Жан Рено, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар, Мишель Йонас, Шанталь Андезу, Аманда Лир, Жан-Люк Бидо и др.

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По сюжету, приют для пенсионеров и сирот закрывается из-за нарушений санитарных норм, и Милану (Кеву Адамсу) приходится перевозить своих подопечных на юг, в дом престарелых, где они проведут лето. Группа приезжает на прекрасную виллу на берегу моря: это клуб «Бэль-Азур», настоящая мечта! Но старожилы пансионата и вновь прибывшие старички так невзлюбили друг друга, что идиллия может легко превратиться в ад. Пожилые постояльцы начинают «военные действия».

В российский прокат «Отпуск не по-детски» выйдет 1 августа.