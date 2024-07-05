Пятый сезон мультсериала «Харли Квинн» выйдет в ближайшие месяцы

В интервью с изданием The Direct продюсер мультсериала «Харли Квинн» Дин Лори рассказала, когда фанатам стоит ждать пятый сезон шоу.

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По её словам, он выйдет в ближайшие несколько месяцев. Точную дату Лори не назвала, но уверила поклонников, что ждать осталось не так уж и долго.

Я знаю, что он выйдет до конца года. Я не помню точную дату. Но я думаю, что премьера состоится в ближайшие несколько месяцев.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ, Бэтмен, Король Акул, Доктор Психо и другие герои.

Первый сезон вышел в 2019 году, после чего проект получил ещё три сезона. Мультсериал в целом приняли очень тепло.