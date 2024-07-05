Режиссер ремейка «Ворона» не считает его типичным голливудским фильмом

Во время интервью Empire режиссёр ремейка «Ворона» Руперт Сандерс поговорил про фильм и рассказал о его особенности. Свою ленту постановщик не считает как-то связанной с Голливудом. В ремейке он видит скорее инди-кино.

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По словам Сандерса, бюджет ленты в $ 50 млн позволил ему сделать её только лучше и креативнее.

В этом фильме вообще нет ничего общего с Голливудом. Это такой инди-фильм.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Главную роль в новой версии «Ворона» сыграл Билл Скарсгард, известный по «Оно».

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.