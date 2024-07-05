Россияне рассказали, какие фильмы повлияли на выбор их профессии

Более 60% россиян считают, что кинематограф влияет на выбор профессии. Среди фильмов, которые оказали такое влияние, опрошенные назвали "Волк с Уолл-стрит", "Москва слезам не верит", "Брат"/"Брат 2", "Большая перемена", свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга "Цифровое телевидение" и Института современных медиа (MOMRI) "Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра", поступившие в ТАСС.

© unsplash

Согласно результатам опроса, который проводился в преддверии форума "Российская креативная неделя", 62% россиян уверены, что кинематограф влияет на выбор профессии в той или иной степени. Чаще об этом говорит молодежь (74%). Среди фильмов, которые так или иначе влияли на выбор профессии или жизненного пути, опрошенные назвали "Волк с Уолл-стрит", "Москва слезам не верит", "Брат"/"Брат 2", "Дьявол носит Prada", "Большая перемена". Также респонденты выделили фильмы "Служебный роман", "Шерлок Холмс", "Весна на Заречной улице", "Форсаж", "Склифосовский", "Девчата", "Доживем до понедельника" и другие.

При этом 64% опрошенных россиян считают, что сейчас не хватает фильмов, помогающих молодежи с выбором профессии. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов.

На вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии: артист, актер, певец, музыкант, режиссер, сценарист. Еще 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими и следователями. Каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей.

Интереснее всего россиянам наблюдать за киногероями рабочих и промышленных специальностей - об этом заявили 34% против 27% годом ранее. Вырос интерес к сфере медицины: 29% (18% в 2023 году). Герои, представляющие военную сферу и полицию, сместились на третье место (27% против 31% в 2023), а сфера образования показала резкий рост - 24% против всего лишь 9% годом ранее.

О ценностях

Главное в жизни киногероя - семья и дети, считают 47% россиян. В 2023 году этот показатель составлял 38%. Вторую строчку занял вариант ответа "Родина и патриотизм" - эту категорию выделили 39% опрошенных (33% в 2023 году). "Саморазвитие и личностный рост" в этом году выделили 38% респондентов против 29% годом ранее, "профессиональные достижения" вышли на четвертое место (29%). В топ-5 ценностей героя также вошли любовь и романтические отношения (26%).

В опросе, который проводился с 18 по 25 июня 2024 года, приняли участие 1,6 тыс. жителей городов РФ.

О форуме

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 7 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер.