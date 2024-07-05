Серьезный Энтони Маки в костюме Капитана Америка — на фото со съемок фильма

Энтони Маки в соцсетях поделился свежим фото со съёмок фильма «Капитан Америка 4». На фото можно увидеть актёра в костюме Капитана Америка и с щитом в руках.

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О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Харрисон Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно. В фильме также снимется Лив Тайлер — она вернётся к роли Бетти Росс: дочери Таддеуса и бывшей девушки Брюса Бэннера.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. Главным злодеем выступит Лидер, которого сыграл Тим Блейк Нельсон. Режиссёром выступил Джулиус Она.

Ранее сообщалось, что бюджет картины мог перевалить за $ 375 млн.