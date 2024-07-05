Андрей Кончаловский определил судьбу Российского оскаровского комитета

Во время беседы с изданием ТАСС, режиссёр Андрей Кончаловский считает, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, прекратит своё существование.

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По словам постановщика, «Оскар» был по-настоящему ценен около 30 лет назад. За это время награду не получили даже настоящие мастера кинематографа.

Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие. Вы знаете, я много раз разводился Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с «Оскаром».

Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. Два года назад его покинули некоторые ключевые лица, а 2023 году работа комитета была заморожена. Вероятно, совсем скоро комитет прекратит существовать.