Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko объявили о начале съемок фантастической комедии "Дорогая, я больше не перезвоню" с Никитой Ефремовым в главной роли.

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Режиссером и автором сценария фильма стал Александр Фомин.

Сюжет разворачивается вокруг молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё - и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей.

Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два - или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь - обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием "Дорогая, я больше не перезвоню".

В ролях также: Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.