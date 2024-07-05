В фильме "Любовь и голуби" найден киноляп с мебелью

В советской киноленте "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова, разобранной на цитаты россиянами, продолжают находить киноляпы.

© кадр из фильма

В одной из сцен фильма семья Василия читает его письмо. Зрители давно замечали, что, стремясь запечатлеть эмоции жены и детей, оператор снимает их лица близко и из-за этого пропорции комнаты выглядят странно. И напряженный момент не позволяет задуматься о том, сколько раз для съемок передвигали мебель.

Однако в середине сцены, прямо перед запоминающимся плачем с причитаниями Надежды Кузякиной, становится очевидной смена декораций. Если до этого дочери Людмила и Ольга сидели на стульях с горизонтальными толстыми плашками на спинках, то при смене кадра у стульев тонкие вертикальные перекладины на спинках и более темный цвет.

Ранее в картине разное время съемок в сцене на реке выдал туман. Бросается в глаза и промах с цветом галстука Василия - герой носит предмет гардероба, который Раиса Захаровна подарит ему позднее.