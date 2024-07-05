«Киномакс» отменил показы фильма «Подземелья Чикен Карри»

Сеть кинотеатров "Киномакс" отменила все сеансы фильма "Подземелья Чикен Карри" после обращения региональных властей, рассказала ТАСС директор отдела маркетинга и рекламы компании "Киномакс" Ольга Лотоцкая, отметив, что это официальный ответ сети.

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"Сеть кинотеатров "Киномакс" не обладала и не обладает должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием. После обращений к нам местных региональных властей и патриотических организаций нами принято решение отменить все сеансы фильма "Подземелья Чикен Карри". Денежные средства зрителям, успевшим приобрести билеты, будут возвращены в полном объеме. Приносим всем свои извинения за доставленные неудобства", - отметила она.



Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Александра Гудкова.

"В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - подчеркнул Хинштейн в Telegram-канале.



По его словам, на 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма Гудкова "Подземелья Чикен Карри".

"Управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс". Более того, сеть "Киномакс" намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране. <…> Показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ (читай, на убийство наших ребят)", - подчеркнул Хинштейн.



Минкультуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту. В министерстве подчеркнули, что показ без такого удостоверения влечет за собой административную ответственность.

Проект "Подземелья Чикен Карри" представляет собой шоу комедийного формата. Ведущие играют со знаменитыми гостями в настольную игру, правила которой основаны на игровой системе Dungeons & Dragons пятой редакции.