Какие фильмы смотрят в малых городах

Что смотрят россияне в малых городах
"Кинопоиск" провел исследование о том, как смотрят фильмы в малых городах России без кинотеатров. О его результатах рассказала директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая.
По данным "Яндекса", постоянно действующих кинотеатров пока нет в 346 городах и более 18 тысяч сел. В 2023 году 2,7 миллиона домохозяйств без доступа к кинотеатрам посмотрели современные российские фильмы и сериалы на "Кинопоиске".
В топ-10 фильмов российского производства в 2023 году вошли:
"Иван Царевич и Серый Волк 5",
Почти все российские фильмы в течение восьми недель после премьеры в кинотеатрах становятся доступны для просмотра на стриминговых сервисах. По данным "Кинопоиска", каждый из 100 самых кассовых российских фильмов 2023 года уже сейчас можно посмотреть хотя бы в одном онлайн-кинотеатре, а в среднем эти фильмы доступны сразу в четырех крупных стримингах.
По словам Болецкой, "заметная часть жителей России лишена возможности посещать кинотеатры и концертные площадки - в их населенных пунктах нет такой инфраструктуры развлечений". "Стриминги - единственный для таких жителей способ посмотреть все разнообразие современного российского кино и послушать последние треки локальных музыкантов. А широкое проникновение интернета в регионах и доступность подписки уже привлекли на развлекательные сервисы миллионы домохозяйств в малых городах и селах. Таким образом стриминги значительно увеличивают аудиторию отечественных проектов, делают их максимально доступными и сокращают культурные барьеры в российских регионах", - отметила она.