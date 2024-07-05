Какие фильмы смотрят в малых городах

"Кинопоиск" провел исследование о том, как смотрят фильмы в малых городах России без кинотеатров. О его результатах рассказала директор по взаимодействию с индустрией "Яндекса" Ксения Болецкая.

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По данным "Яндекса", постоянно действующих кинотеатров пока нет в 346 городах и более 18 тысяч сел. В 2023 году 2,7 миллиона домохозяйств без доступа к кинотеатрам посмотрели современные российские фильмы и сериалы на "Кинопоиске".

В топ-10 фильмов российского производства в 2023 году вошли:

"По щучьему велению",

"Холоп 2",

"Беспринципные в деревне",

"Баба Яга спасает мир",

"Три богатыря и Пуп Земли",

"Иван Царевич и Серый Волк 5",

"Триггер",

"Мажор в Сочи",

"Гром: Трудное детство"

"Конек-Горбунок".

Почти все российские фильмы в течение восьми недель после премьеры в кинотеатрах становятся доступны для просмотра на стриминговых сервисах. По данным "Кинопоиска", каждый из 100 самых кассовых российских фильмов 2023 года уже сейчас можно посмотреть хотя бы в одном онлайн-кинотеатре, а в среднем эти фильмы доступны сразу в четырех крупных стримингах.