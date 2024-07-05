Штирлиц, Человек-паук и Шварценеггер: названы культовые киногерои разных поколений

Насколько разными могут быть культовые киногерои у зрителей разных возрастов? Оказывается - диаметрально. К такому выводу пришли организаторы всероссийского опроса "Киногерои поколений". В нем приняли участие более 1,5 тысячи жителей России в трех группах: поколение X (рожденные с 1964 по 1983 год), поколение Y (рожденные с 1984 по 1998 год) и поколение Z (рожденные с 1999 по 2010 год).

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Что касается культовых фильмов, то топ-3 у самой возрастной группы опрошенных выглядит следующим образом: "Москва слезам не верит", "Брат"/Брат-2" и "Терминатор". У 20-40-летних набор похож: "Брат"/"Брат-2", "Терминатор" и "Бригада". А вот "зумеры" назвали совсем другой список: "Гарри Поттер", "Человек-паук" и "Мстители".

Отсюда - логичным образом - следуют и самые культовые киногерои. У поколения Х - это Штирлиц, Данила Багров и Глеб Жеглов. Главный герой балабановского "Брата" на первом месте и у "игреков", здесь же - Терминатор и Саша Белый. У поколения Z лидерство получил Человек-паук, затем - Гарри Поттер и Железный человек. Всего в каждой группе назвали по 10 киногероев.

"Единственным культовым персонажем для всех трех групп поколений стал герой фильма "Брат" и "Брат 2" Данила Багров. Среди других отечественных героев опрошенные представители поколения Y также назвали Сашу Белого из сериала "Бригада" и Шурика из комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", его же выделило старшее поколение X. Кроме того, в топе поколения X присутствует Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя"), Алиса ("Гостья из будущего") и Женя Лукашин ("Ирония судьбы, Или с Легким паром!")", - подчеркивают организаторы опроса.



Актерский топ частично совпадает у первых двух возрастных групп - и у поколения Х, и у Y на первом месте Арнольд Шварценеггер, на втором - Сергей Бодров. На третьем месте у более взрослых участников опроса - Юрий Никулин, у тех, кто помладше - Джеки Чан. Совсем другая тройка у тех, кому сейчас 14-25 лет: Александр Петров, Райан Гослинг и Леонардо Ди Каприо.

Целиком итоги масштабного исследования будут представлены 5 июля на сессии "Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра" в рамках Российской креативной недели. Эксперты кино и медиаиндустрии обсудят результаты опроса, а также роль кинематографа в достижении новых национальных целей, включающих технологическое лидерство.

Опрос провели - Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" и Институт современных медиа (MOMRI).