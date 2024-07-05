Сериал «Ненормальная» расскажет историю изуродованной в ДТП девушки

Сериал "Ненормальная". В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" с 4 июля

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Сериал "Ненормальная" обращает на себя внимание, прежде всего, крепким авторским составом. Среди продюсеров - патриарх отечественного продюсирования Сергей Сельянов, режиссер-постановщик Таисия Игуменцева ("Дорога на", 2012, первый приз в программе студенческих картин "Синефондасьон" на Каннском кинофестивале; "Отдать концы", 2013, "Золотая камера" Каннского кинофестиваля - награда за режиссерский дебют; "30 свиданий" (2016).

Сергей Сельянов рассказывает:

"Выбор режиссера на такую скажем прямо сложную историю - непростая задача. Мы остановились на Таисии Игуменцевой. Не только потому, что она в свое время получила приз на Каннском фестивале. На наш взгляд, она одинаково хорошо чувствует себя и в драме, и в комедии. Ей удалось собрать настоящий ансамбль из молодых, но уже опытных и, безусловно, талантливых артистов"



В главной роли в сериале Варвара Володина - звезда фильмов "Вызов" и "Голова-жестянка", сериалов "Конец света", "Черная весна" и других. Ее героиню Аню из-за забинтованного лица в детском отделении прозвали Мумия. За два месяца изуродованной Ане пришлось серьезно повзрослеть. До аварии это была красивая, уверенная в себе школьница. А после - замкнутое, циничное существо, готовое "напасть" даже на тех, кто пытается ей помочь. Роль пересекается с той, которую Варвара сыграла в фильме "Голова-жестянка". Там героиня тоже до травмы была одним человеком, а после стала другим. Но в сериале "Ненормальная" у главной героини другое развитие.

Каждый день Аня ищет новые причины, чтобы жить дальше, и новые уловки, чтобы остаться в больнице. Второй - потому что у нее появилась цель - убить лежащего в коме, виновника той самой аварии в которой погибли ее родители. Для выполнения своего плана Аня собирает команду пациентов-неудачников, но в процессе подготовки понимает, что месть - это не лекарство.

В сериале также сыграли Виталий Андреев ("Трудные подростки"), Антон Рогачев ("Конец света"), Кузьма Котрелев ("ЮЗЗ"), Кирилл Кяро ("Эпидемия"), Денис Зайнуллин, Регина Тодоренко, Василий Кортуков, Ольга Тумайкина, Марина Поддубная.

Павел Полуйчик, креативный продюсер, говорит:

"У нас дерзкий молодежный сериал в жанре драмеди. Главная героиня - Аня в 15 лет потеряла в аварии родителей. У нее шрамы на лице. Она зла на весь мир. И отказывается снимать бинты с головы. Но не пугайтесь - это не мрачная социальная драма. Это увлекательный разговор со зрителем на очень серьезные темы. Как принять себя и жизнь во всем ее многообразии? Как научиться справляться со шрамами не только на теле, но и в душе? Как принимать болезнь и потерю близких? Ведь поначалу "некрасивая" Аня решает убить виновника аварии, который оказался в той же больнице. Основной посыл сериала: боль нельзя залечить болью, местью, агрессией, внутреннюю пустоту можно заполнить только любовью и поддержкой. Только тогда ты сможешь выкарабкаться и пережить это невыносимый стресс. Мы считаем, что эта история будет созвучна многим подросткам, оказавшимся в трудных ситуациях"



Сериал снят при поддержке Института развития Интернета.

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Борис (Андрей Мерзликин) - бывший "решала", который работает на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков). Но мечтает он совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). В тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя… в морге и знакомится с Артемом (Денис Власенко) - студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически снова гибнет и воскресает, а Артему приходится приводить его в порядок. Роли также сыграли Павел Чинарев, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев и другие. Режиссер и сценарист - Егор Чичканов.